Samsung Galaxy A82 modeli Google Play Console’da görüntülendi!

Samsung Galaxy A82 için kolları sıvadı. Galaxy A80‘den bu yana yeni bir model geliştirmeyen akıllı telefon üreticisi, sessizliğini bozmuşa benziyor. Ortaya çıkan iddialara göre akıllı telefon üreticisi cihazı yakında sunacak. Bu minvalde ilk ipuçları da Google Play Console platformunda ortaya çıktı. Galaxy Quantum 2 olarak listelenen akıllı telefonun model numarası nedeniyle Galaxy A82 olduğu iddia ediliyor.

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Samsung Galaxy A82 modeli için ilk belirtiler ortaya çıktı!

Samsung akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Güney Kore devi piyasadaki varlığını korumak isterken, bunu daha fazla kullanıcıya ulaşarak gerçekleştirme hedefinde. Hemen hemen her seride rekabetçi bir akıllı telefonu bulunan firma, bazen ilginç yeniliklerle piyasayı şekillendiriyor. 2019 yılında Galaxy A80 modeli ile ilginç bir tasarım anlayışını benimseyen firma, serinin devamını ne yazık ki getirmemişti. Asus Zenfone serisinden de aşina olduğumuz dönen kamera teknolojisini kullanan firma, seriyi devam ettirmeyerek hayranlarını üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre, firma Galaxy A80 için yeni bir model çıkarıyor. Ancak akıllı telefonun tasarımsal anlamda dönen kameraya sahip olmayacağı ve diğer Galaxy A serisi cihazlar ile benzer yapıda olacağı iddia ediliyor. Bu minvalde ilk ipuçlarını paylaşmaya devam eden firma, akıllı telefonu ile Google Play Console‘u ziyaret etti.

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Galaxy Quantum 2 adıyla listelenen akıllı telefon, A82XQ model numarası nedeniyle bir nevi heyecan yarattı. Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon, amiral gemisi rekabetinde de yer alacağa benziyor. Zira akıllı telefonun Snapdragon 855+ işlemci ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun ilave anten sayesinde 5G destekli olarak da piyasaya çıkma ihtimali yüksek. Ayrıca cihazın 4G özellikli bir versiyonun daha olacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Görünüşe göre cihaz orta üst segmentte güçlü bir şekilde yer alacak. Ayrıca teknik özellikleri nedeniyle de amiral gemisi akıllı telefon rekabetinden de kullanıcı çalabileceği tahmin ediliyor.

Galaxy A82 modeli Galaxy A72 5G’nin farklı bir versiyon hali olacak!

İddialara göre akıllı telefon, Galaxy A72 5G modelinin farklı bir versiyonu olarak piyasaya çıkacak. Buna sebep olarak ise, Galaxy A71 modelinin Güney Kore sınırlarında Galaxy Quantum olarak adlandırılması gösteriliyor. Google Play Console platformunda Galaxy Quantum 2 olarak listelenen akıllı telefon, yine aynı isimle Güney Kore‘de satılacak olan A72 5G modelinin yeni veya farklı bir sürümü olacak. Henüz tanıtılmayan Galaxy A72 5G modeli Snpadragon 750G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bu nedenle firma, aynı telefonu farklı pazarlara daha üstün işlemciyle çıkarmayı hedefliyor olabilir.

İddialar henüz kesinleşmese de, akıllı telefon üreticisinin pazardaki yerini korumak istiyor. Bu nedenle şu ana kadar ortaya atılan tahminlerin ve iddiaların gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek. Her ne kadar Galaxy A80 modeli gibi yenilikçi bir tasarıma sahip olmasa da, akıllı telefon görünüşe göre fiyat performans anlamında iyi işlere imza atacak. Bununla birlikte eğer akıllı telefon Galaxy A72 5G modelinin yeniden düzenlenmiş hali olacaksa, tasarım detayları açısından ne kadar benzeyeceği de merak konusu. Akıllı telefonun Google Play Console listesinde sadece ön yüzü ortaya çıktı. Ancak cihaz Galaxy A72 5G modeline göre daha ince çerçeveli yapısı ile dikkat çekiyor. Ancak yine de tasarım detayları belli olmadan kesin bir yargıda bulunmak oldukça zor.

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Samsung Galaxy A82 muhtemel teknik özellikleri

Eski de olsa amiral gemisi işlemci kullanacak akıllı telefon için çok fazla teknik detay ortaya çıkmadı. Cihaz FullHD+ AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Cihazın ön ve arka kamera detayları da belli olmadı. Evan Blass’ın iddiasına göre akıllı telefon, Sony’nin64MP IMX686 sensörüne ana kamerasında yer verecek. Bununla birlikte akıllı telefon tahmin edileceği üzere Android 11 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun 6 GB RAM dışında 4 veya 8 GB RAM’li bir model daha çıkaracağı iddia ediliyor. Akıllı telefon Bluetooth 5.0 desteğine sahip olacak.