Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A82 modeli Google Play Console’da görüntülendi!
Samsung Galaxy A82 için kolları sıvadı. Galaxy A80‘den bu yana yeni bir model geliştirmeyen akıllı telefon üreticisi, sessizliğini bozmuşa benziyor. Ortaya çıkan iddialara göre akıllı telefon üreticisi cihazı yakında sunacak. Bu minvalde ilk ipuçları da Google Play Console platformunda ortaya çıktı. Galaxy Quantum 2 olarak listelenen akıllı telefonun model numarası nedeniyle Galaxy A82 olduğu iddia ediliyor.
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Samsung Galaxy A82 modeli için ilk belirtiler ortaya çıktı!
Samsung akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Güney Kore devi piyasadaki varlığını korumak isterken, bunu daha fazla kullanıcıya ulaşarak gerçekleştirme hedefinde. Hemen hemen her seride rekabetçi bir akıllı telefonu bulunan firma, bazen ilginç yeniliklerle piyasayı şekillendiriyor. 2019 yılında Galaxy A80 modeli ile ilginç bir tasarım anlayışını benimseyen firma, serinin devamını ne yazık ki getirmemişti. Asus Zenfone serisinden de aşina olduğumuz dönen kamera teknolojisini kullanan firma, seriyi devam ettirmeyerek hayranlarını üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre, firma Galaxy A80 için yeni bir model çıkarıyor. Ancak akıllı telefonun tasarımsal anlamda dönen kameraya sahip olmayacağı ve diğer Galaxy A serisi cihazlar ile benzer yapıda olacağı iddia ediliyor. Bu minvalde ilk ipuçlarını paylaşmaya devam eden firma, akıllı telefonu ile Google Play Console‘u ziyaret etti.
Galaxy Quantum 2 adıyla listelenen akıllı telefon, A82XQ model numarası nedeniyle bir nevi heyecan yarattı. Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon, amiral gemisi rekabetinde de yer alacağa benziyor. Zira akıllı telefonun Snapdragon 855+ işlemci ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun ilave anten sayesinde 5G destekli olarak da piyasaya çıkma ihtimali yüksek. Ayrıca cihazın 4G özellikli bir versiyonun daha olacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Görünüşe göre cihaz orta üst segmentte güçlü bir şekilde yer alacak. Ayrıca teknik özellikleri nedeniyle de amiral gemisi akıllı telefon rekabetinden de kullanıcı çalabileceği tahmin ediliyor.
Galaxy A82 modeli Galaxy A72 5G’nin farklı bir versiyon hali olacak!
İddialara göre akıllı telefon, Galaxy A72 5G modelinin farklı bir versiyonu olarak piyasaya çıkacak. Buna sebep olarak ise, Galaxy A71 modelinin Güney Kore sınırlarında Galaxy Quantum olarak adlandırılması gösteriliyor. Google Play Console platformunda Galaxy Quantum 2 olarak listelenen akıllı telefon, yine aynı isimle Güney Kore‘de satılacak olan A72 5G modelinin yeni veya farklı bir sürümü olacak. Henüz tanıtılmayan Galaxy A72 5G modeli Snpadragon 750G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bu nedenle firma, aynı telefonu farklı pazarlara daha üstün işlemciyle çıkarmayı hedefliyor olabilir.
İddialar henüz kesinleşmese de, akıllı telefon üreticisinin pazardaki yerini korumak istiyor. Bu nedenle şu ana kadar ortaya atılan tahminlerin ve iddiaların gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek. Her ne kadar Galaxy A80 modeli gibi yenilikçi bir tasarıma sahip olmasa da, akıllı telefon görünüşe göre fiyat performans anlamında iyi işlere imza atacak. Bununla birlikte eğer akıllı telefon Galaxy A72 5G modelinin yeniden düzenlenmiş hali olacaksa, tasarım detayları açısından ne kadar benzeyeceği de merak konusu. Akıllı telefonun Google Play Console listesinde sadece ön yüzü ortaya çıktı. Ancak cihaz Galaxy A72 5G modeline göre daha ince çerçeveli yapısı ile dikkat çekiyor. Ancak yine de tasarım detayları belli olmadan kesin bir yargıda bulunmak oldukça zor.
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Samsung Galaxy A82 muhtemel teknik özellikleri
Eski de olsa amiral gemisi işlemci kullanacak akıllı telefon için çok fazla teknik detay ortaya çıkmadı. Cihaz FullHD+ AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Cihazın ön ve arka kamera detayları da belli olmadı. Evan Blass’ın iddiasına göre akıllı telefon, Sony’nin64MP IMX686 sensörüne ana kamerasında yer verecek. Bununla birlikte akıllı telefon tahmin edileceği üzere Android 11 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun 6 GB RAM dışında 4 veya 8 GB RAM’li bir model daha çıkaracağı iddia ediliyor. Akıllı telefon Bluetooth 5.0 desteğine sahip olacak.
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Akıllı Telefonlar
Snapdragon işlemcili Galaxy S20 FE Geekbench’e uğradı!
Samsung Galaxy S20 FE modelinin yeni versiyonu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. Hali hazırda Exynos 990 ile piyasaya çıkan akıllı telefon şimdi de Snapdragon işlemci ile piyasaya çıkacak. 4G özellikli akıllı telefon Geekbench test platformuna küçük bir ziyarette bulundu. Böylelikle akıllı telefonun test puanı da ortaya çıktı.
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Snapdragon işlemcili Galaxy S20 FE 4G modeli için geri sayıma geçildi!
Samsung akıllı telefon piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Hali hazırda çıkan modellerini dahi yenileyen akıllı telefon üreticisi, bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Geçtiğimiz yıl S20 serisini piyasaya çıkaran firma, daha sonra S20 FE ile hayranlarını karşıladı. Serideki diğer cihazlara nazaran daha uygun fiyatlı olan akıllı telefon, hayranların beğenisini kazanmıştı. Ancak içerisindeki işlemci nedeniyle de kafalarda birçok soru işareti oluştu. Hal böyle olunca Samsung, cihazı farklı bir işlemciyle piyasaya sunma kararı aldı. Snapdragon işlemcili bir Galaxy S20 FE modeli geliştiren Güney Kore devi, yeni cihazı için bir nevi geri sayıma geçti. Merakla beklenen akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları belli olan akıllı telefonun, kullanacağı işlemci modeli de kesinleşti.
Tekli çekirdek performansında 893 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3094 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Amiral gemisi özelliklere sahip olacak akıllı telefon, Snapdragon 865 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Exynos 990‘a göre daha performanslı olan akıllı telefon, 4G özellikli olarak bizleri karşılayacak. Akıllı telefonun 5G olmamasının nedeni olarak ise, cihazın fiyat performans odaklı olması gösteriliyor. Geekbench platformunda 6 GB RAM kapasitesi dikkat çekiyor. Ancak Exynos işlemcili model piyasaya 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ile çıkmıştı. Bu nedenle akıllı telefonun 8 GB RAM kapasitesine sahip bir modelinin daha olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca akıllı telefonun tasarımsal anlamda da Exynos 990‘lı modelden farklı bir yenilik sunması beklenmiyor.
Snapdragon 865’li Galaxy S20 FE, firmanın resmi sayfalarında da ortaya çıktı!
Geekbench platformunda ortaya çıkan akıllı telefon, hali hazırda pek çok ülkenin Samsung destek sayfalarında da listelendi. SM-G780G/DS model numaralı cihaz için yakında piyasaya çıkacak yorumları yapıldı. Resmi destek sayfalarında teknik özellik detaylarına ulaşılmazken, Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere yirmiden fazla ülkenin resmi sayfasında cihaza yer verildi. Tabi hiç birisinde yeni veya farklı bir teknik detay ortaya çıkmadı. Exynos 990‘lı modele nazaran daha performanslı olacak akıllı telefon, daha önceden satın alan kullanıcıları biraz üzecek gibi gözüküyor. Zira Samsung uygun fiyatla çıkaracağı akıllı telefonu rekabette öne geçirmek için yoğun çaba harcayacak. Hal böyle olunca aynı fiyata daha düşük performanslı model alan kullanıcılar biraz hayal kırıklığına uğrayabilirler.
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Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon resmi destek sayfaları ve Geekbench dışında başka bir platformda daha ortaya çıktı. Tayland merkezli sertifika sitesi NBTC‘de akıllı telefon görüntülendi. Yine herhangi bir teknik özelliğin paylaşılmadığı listelemede, akıllı telefonun 4G özellikli olarak piyasaya çıkacağı netleşti. Zira bazı Snapdragon 865 işlemcisi kullanan akıllı telefonlar, ilave anten ile 5G özelliğine sahip olabilmekteler. Ancak Samsung maliyet nedeniyle cihazı 4G özellikli çıkaracak.
Samsung Galaxy S20 FE’nin teknik özellikleri
Amiral gemisi işlemci ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, daha önceden de belirttiğimiz üzere fiyat performans odaklı olacak. İşlemci dışında Exynos 990‘lı modelden farklı olması beklenmeyen akıllı telefonun şu an için çıkış tarihi de belli değil. Ancak cihazın yılın ikinci yarısına kadar en azından tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte cihazın fiyatının da Exynos 990‘lı model ile benzer olacağı iddia ediliyor. Exynos 990 işlemcili Galaxy S20 FE 650 eurodan satışa çıktı.
- 6.5 inç Super AMOLED 120 Hz damla çentikli ekran
- Snapdragon 865 işlemci
- 6/8 GB RAM
- 128/256 GB depolama alanı
- 32 MP değerinde HDR destekli ön kamera
- 12 MP ana kamera + 8 MP telefoto lens + 12 MP ultra geniş açıdan oluşan üçlü arka kamera
- 4500 mAh batarya
- 25 W kablolu, 15 W kablosuz şarj
- 4.5 W tersine şarj desteği
- Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü
- USB-C 3.2
- IP68 sertifikası
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Akıllı Telefonlar
Küresel çip krizi iPhone üretimini etkileyebilir!
Apple, şu sıralar başarılı giden iPhone 12 satışlarıyla akıllı telefon listelerinin zirvesini zorluyor. Fakat elektronik ve otomotiv sektörünü etkileyen küresel çip krizinin bu ivmenin önüne geçebileceği iddia ediliyor.
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Foxconn, iPhone üretiminde bir miktar kesintiye gidebilir!
Nikkei Asia’nın raporuna göre, Apple’ın en büyük üreticisi konumundaki Foxconn yonga tedarikinde sorunlar yaşamaya başladı. Üretim planını gözden geçiren şirket, sorunu çözememesi durumunda sevkiyatlarda %10’luk bir kesintiye gitmeyi planlıyor. Bunun da iPhone 12 serisi başta olmak üzere Apple ürünlerini olumsuz yönde etkileyebileceği tahmin ediliyor.
Foxconn yönetim kurulu başkanı Liu Yangwei ise iddialar karşısında temkinli davranmayı tercih etti. Yonga krizi hakkında iyimser düşündüğünü belirten Yangwei, yine de her türlü duruma hazırlıklı olmak gerektiğini ifade ediyor. Apple ve Foxconn’a yakın kaynaklar ise yonga kıtlığının 2022’nin ikinci çeyreğine kadar sürebileceğini öngörüyor. Dolayısıyla sürecin uzaması durumunda iPhone 13 serisi gibi yeni cihazların gecikebileceği bile tahmin ediliyor.
Öte yandan, Apple’ın diğer bir iPhone üreticisi olan Wistron’da da işlerin yoluna girmeye başladığı aktarılıyor. Hatırlanacağı üzere Wistron’un Hindistan’daki fabrikasında greve giden işçiler, fabrikaya büyük maddi zarar vermişti. Apple’ın müdahil olduğu soruşturma sonucunda çalışan haklarının iyileştirilmesi kararlaştırılırken, üretimin yakında başlayacağı ifade ediliyor. Son olarak Hindistan ağırlıklı üretim yapan fabrikada iPhone 12 üretiminin de planlandığını belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Oppo Reno 5 ailesinin Çin’de piyasaya sürülmesinden bu yana çok fazla vakit geçmemesine rağmen yeni nesil Oppo Reno 6 serisi yolda. Aslında Oppo’nun akıllı telefon serileri, 5G li ve 4G’li farklı modeller ile piyasaya çıkıyor. Ve bu cihazların çıkışı sene içine dağılıyor. Ayrıca şirket, bu cihazları farklı isimler ile farklı pazarlara da sunmakta. Henüz Reno 5 serisinin çıkışı tam anlamıyla bitmedi. Fakat yine de Oppo, yeni nesil Oppo Reno 6 serisi için çalışmalarına başladı.
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Oppo Reno 6 serisi hakkında neler biliyoruz?
Oppo Reno 6 serisi ile ilgili ipuçlarını internette görmek, çoğu kullanıcı için süpriz değil. Her yıl en az iki adet Oppo Reno serisi akıllı telefon görmeye alıştık. Şirket, 2019 yılının sonunda Oppo Reno 3 serisini piyasaya sürdü. Birkaç ay sonra ise Oppo Reno 4 serisi çıkış yaptı. Şimdi ise Oppo Reno 6’nın tanıtılması ile birlikte bu olay tekrarlanmış olacak.
Birden fazla sızıntı kaynağı, Oppo’nun PEPM00 kod adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Şimdi ise yeni bir ekran görüntüsü, bu cihazın Reno 6 adıyla pazarda yerini alacağını gösteriyor. Bu akıllı telefon, 65W hızlı şarj desteği ile 3C sertifikasını çoktan aldı. Bu şarj teknolojisini göz önüne aldığımızda, yaklaşık olarak 4500 mAh kapasiteli çift hücreli batarya bulunacağını söyleyebiliriz. Bu telefon ayrıca, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile gelecek. Cihazın, ekran içi parmak izi okuyucu teknolojisi de mevcut.
Reno 6, MediaTek’in MT6893 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti, MediaTek Dimensity 1200 olarak adlandırılmakta. Yonga seti, bir adet 3 GHz saat hızına sahip Cortex-A78 çekirdeği, üç adet 2.6 GHz ile çalışan Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2 GHz saat hızına sahip Cortex-A55 çekirdeği ile geliyor. MediaTek Dimensity 1200 ayrıca, HyperThread 3.0 motoru tarafından optimize edilen Mali-G77 MC9 GPU’ya sahiptir. Oppo Reno 6’nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan bir versiyonu bulunacak. Ancak bu temel modelin daha farklı RAM ve depolama alanına sahip varyantlarının bulunmasını da bekliyoruz. Diğer özelliklere baktığımızda ise cihazın Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile geldiğini görüyoruz. Ancak çıktığı dönemde yeni bir ColorOS versiyonu yayınlanırsa cihaz da o versiyon ile piyasaya çıkacaktır.
Oppo Reno 6 serisinde 4G’li model bulunacak mı?
Oppo Reno 4 serisi, ilk olarak Çin’de piyasaya çıktı ve uzun süre Çin’e özel olarak kaldı. Bir ay kadar sonra şirket, Oppo Reno 4 serisinin 4G’li modellerini tanıttı. Bu yüzden, Reno 6 serisinde de aynısının olmasını bekliyoruz. Bu sefer, 4G’ye özel bir varyant bulunup bulunmayacağı kesin olmasa da ilk önce Çin pazarında bu cihazların satılacağından eminiz. Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Oppo Find X3 serisi, Reno 5 serisinin yeniden markalanması ile ortaya çıktı. Bu nedenle, Reno 6 serisinde de bu yolun izlenmesi muhtemel gözüküyor.
Reno 5 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz OLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- RAM: 8 GB/12 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4300 mAh
- Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE
- İşletim Sistemi: Android 11
Reno 5 Pro Plus 5G Teknik Özellikleri
- Ekran: 6,55 inç 90 Hz Full HD+ AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB ve 12 GB
- Depolama: 128 GB ve 256 GB
- Ön Kamera: 32 Megapiksel
- Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 13 MP+ 2 MP
- Batarya: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasite
- İşletim Sistemi: Android 11
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