Galaxy A72, teknik özellikleri ve renderlarıyla görüntülendi!

Samsung Galaxy A72, 2020’nin eylül ayının son günlerinden beri pek çok sızıntı ve bazı konsept tasarımlar ile karşımıza çıkmıştı. Galaxy A72‘nin, tıpkı Galaxy A71‘de olduğu gibi 5G ve 4G modelleri mevcut olacak. Yeni yayınlanan sızıntıya göre cihaz, ilk olarak LTE versiyonuyla satışa çıkacak. Bu sızıntı, telefonun tüm teknik özelliklerinin yanı sıra fiyatını ve renderlarını da ortaya çıkartıyor.

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Samsung Galaxy A72, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Galaxy A72 4G ile ilgili yeni bilgiler, Roland Quandt tarafından WinFuture‘da ortaya çıktı. Geçmişte telefonun çoğu teknik özelliği ortaya çıkmıştı. Fakat kamera kurulumu ve IP sertifikası hakkında net bir bilgi yoktu. Galaxy A72 4G, 2400×1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik Super AMOLED bir panel ile gelecek. Bu ekranın 20:9 en/boy oranı ve 90 Hz ekran tazeleme hızı mevcut. Ekran, parmak izi sensörüne ve 32 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip olacak.

Galaxy A72, 64 MP çözünürlüklü ana kamera ile gelecek. Bu ana kameraya, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP 2x zoom yapabilen telefoto kamera ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. Bununla birlikte, eskiden A72’nin arka kamerası ile ilgili yapılan sızıntıların hatalı olduğu ortaya çıktı. Geçmişteki sızıntılar, A72’nin beşli kamera dizilimi ile geleceğininden bahsediyordu. Fakat yeni sızıntılar dörtlü kamera diziliminin bulunduğunu gösteriyor. Cihaz, su ve toza dayanıklılıkta IP67 sertifikasına sahip olacak.

A72, Snapdragon 720G yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte, telefonun 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile gelmesi oldukça önemli. Verimli bir yonga seti ile yüksek kapasiteli batarya, telefonu her alanda rahatlatacaktır. Ayrıca A72‘nin, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneği de mevcut. Son olarak, cihazın pembe, siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri bulunacak. Ayrıca cihazın fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da 6/128 GB olan modelin 449€, 8/256 GB olan modelin ise 509€ olacağı sızıntı kaynağında belirtiliyor.