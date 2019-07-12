Samsung Galaxy A80 elimizde! 6000 TL eder mi?! (VİDEO)

Samsung Galaxy A80 kutu açılış videomuzda, ülkemizde yeni satışa çıkan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Galaxy A80 özellikleri

Tasarımsal açıdan döndürülebilir kamera yapısı ve tam ekran tasarımıyla öne çıkan cihaz, malzeme yapısı olarak polikarbon kullanıyor. Telefonda tasarımsal açıdan 3.5 mm’lik kulaklık girişinin ve suya/toza dayanıklılığın olmayışı göze çarpan eksikler. Ayrıca 9.3 mm kalınlık ve 220 gram ağırlık olduğunu da belirtelim.

6.7 inç boyutlu ekranda Super AMOLED panel kullanan telefonda, herhangi bir çerçeve veya çentik yer almıyor. Bu ekranın 1080p Full HD çözünürlüğe sahip olduğunu da belirtelim.

Gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonda microSD kart desteği ne yazık ki bulunmuyor. Kameraya baktığımızda arka tarafta 48 MP F/2.0 diyafram değerine sahip ana kameranın yanında 8 MP ultra geniş açı ve TOF 3D kamera yer alıyor. Hiçbir kamerada OIS desteği yok. Arka kamera, özel kızak sistemiyle birlikte ön kamera olarak da kullanılabiliyor. Fotoğraf çekmek istediğinizde platform yukarı kalkıyor ve kamera ön tarafa dönüyor. Böylece arka kamera kalitesinde selfie fotoğraflar ve geniş açı özelliğinden faydalanabiliyorsunuz.

Cihazda 3700 mAh pil kapasitesi yer alırken, kutu içeriğinden 25W gücünde hızlı şarj adaptörü çıkıyor.

Samsung Galaxy A80 teknik özellikleri ve fiyatı

Tasarım: 165.2 x 76.5 x 9.3 mm / 220 gram

Ekran: 6.7 inç Super AMOLED 1080p Full HD

İşlemci: Snapdragon 730

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB (microSD kart desteği yok)

Arka kamera: 48 MP + 8 MP (ultra geniş) + TOF 3D – Döndürülebilir mekanizma

Batarya: 3700 mAh + 25W hızlı şarj