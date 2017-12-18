Samsung Galaxy A8 ve LG K10 CES’te Geliyor!

Samsung’un 2018 yılı Galaxy A8 ve A8+ modelleri ile LG’nin K10 modelinin CES 2018’de geleceği kesinleşti.

2018 yılının ilk teknoloji fuarı olup yeni yılda göreceğimiz teknolojik gelişmeleri bizlere gösterecek olan CES 2018, 9-12 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta düzenlenecek. Bu etkinliğe her sene olduğu gibi katılım sağlayan Samsung ve LG de yeni telefonlarını sergileyecek.

LG tarafında G7, Samsung tarafında ise S9 ve S9+ modellerinin Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacağı için CES’e orta seviye telefonlarını bırakan Koreli firmalar, açışı genel kitleye hitap eden telefonları ile yapacak. Bu nedenle Samsung tarafında Galaxy A8 ve Galaxy A8+ modelini göreceğimiz etkinlikte LG tarafında ise K10’u göreceğiz.

Bixby desteği sunacak ve 18:9 ekran formatında gelecek olan Galaxy A8 ve Galaxy A8+’in yanı sıra K10’da ise klasik 16:9 ekran bulunacak. Ayrıca 3 GB bellek ve 32 GB depolama gibi detaylara sahip olacak LG K10’un tüm detayları da CES’te ortaya çıkmış olacak.