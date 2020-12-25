Samsung Galaxy A72 4G Geekbench üzerinde görüntülendi!

Samsung Galaxy A72 4G, popüler işlemci test programı Geekbench üzerinde görüntülendi. Yakında tanıtılacak olan telefonun önemli teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıktı.

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Samsung’un popüler telefon akıllı telefon ailesi Galaxy A, en yeni üyesiyle geri dönüyor. Şirketin son telefonu Samsung Galaxy A72 4G, Geekbench üzerinde yapılan testlerde ortaya çıktı. Performansı hakkında da fikir sahibi olduğumuzun cihazın bazı kritik özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu. SM-A725F ve SM-A726B model numaralarıyla listelenen telefonu, orta seviyeye konumlandırmak mümkün. Samsung Galaxy A72 yapılan testlerde tekli çekirdek performansından 549 puan alırken, çoklu çekirdek performansında da 1637 puan almayı başardı.

Tasarımı, teknik özellikleri ve muhtemel fiyatı

5G versiyonu görselleri daha önce basına sıza telefonun, 6,67 inç boyutunda ekranı ve delikli ön kamera tasarımı vardı. Muhtemelen Samsung Galaxy A72 4G modeli de benzer bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacaktır. Telefon işlemci tarafında gücünü Qualcomm’un Snapdragon 720G modelinden alıyor. Orta seviyede fena olmayan bir performans sunan bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Ne yazık ki telefonun teknik özellikleri ile ilgili elimizdeki bilgiler şu an için bu kadarla kısıtlı. 5G versiyonunun 550–600 Euro arasında fiyatlandırılacağı düşünülürse, 4G modelin de 450–500 Euro civarında olması bekleniyor. Dört farklı renk seçeneğiyle gelecek olan cihazın siyah, mavi, beyaz ve menekşe renklerinden herhangi biri tercih edilebilecek.

4G hala popüler

Samsung Galaxy A72 hem 4G hem de 5G versiyonlara sahip bir telefon. Dünyada popülerleşen 5G altyapılarına rağmen, ülkemiz gibi pek çok ülkede de 4G yaygın şekilde kullanılmaya devam ediyor. Hatta bugün Türkiye’de 5G destekli bir akıllı telefon satın alsanız bile, test için kurulan birkaç küçük nokta haricinde bu özelliği kullanmanız dahi mümkün değil. Operatörler 5G altyapı çalışmaları için yoğun mesai harcadıklarını belirtse de yakın zamanda büyük bir ilerleme sağlanamayacak gibi. Bu sebeple daha uygun fiyatlı 4G cihazların firmalar tarafından çıkarılması ekonomik açıdan bakıldığında oldukça önemli.

Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…