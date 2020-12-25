Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 4G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A72 4G, popüler işlemci test programı Geekbench üzerinde görüntülendi. Yakında tanıtılacak olan telefonun önemli teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıktı.
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Samsung’un popüler telefon akıllı telefon ailesi Galaxy A, en yeni üyesiyle geri dönüyor. Şirketin son telefonu Samsung Galaxy A72 4G, Geekbench üzerinde yapılan testlerde ortaya çıktı. Performansı hakkında da fikir sahibi olduğumuzun cihazın bazı kritik özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu. SM-A725F ve SM-A726B model numaralarıyla listelenen telefonu, orta seviyeye konumlandırmak mümkün. Samsung Galaxy A72 yapılan testlerde tekli çekirdek performansından 549 puan alırken, çoklu çekirdek performansında da 1637 puan almayı başardı.
Tasarımı, teknik özellikleri ve muhtemel fiyatı
5G versiyonu görselleri daha önce basına sıza telefonun, 6,67 inç boyutunda ekranı ve delikli ön kamera tasarımı vardı. Muhtemelen Samsung Galaxy A72 4G modeli de benzer bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacaktır. Telefon işlemci tarafında gücünü Qualcomm’un Snapdragon 720G modelinden alıyor. Orta seviyede fena olmayan bir performans sunan bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Ne yazık ki telefonun teknik özellikleri ile ilgili elimizdeki bilgiler şu an için bu kadarla kısıtlı. 5G versiyonunun 550–600 Euro arasında fiyatlandırılacağı düşünülürse, 4G modelin de 450–500 Euro civarında olması bekleniyor. Dört farklı renk seçeneğiyle gelecek olan cihazın siyah, mavi, beyaz ve menekşe renklerinden herhangi biri tercih edilebilecek.
4G hala popüler
Samsung Galaxy A72 hem 4G hem de 5G versiyonlara sahip bir telefon. Dünyada popülerleşen 5G altyapılarına rağmen, ülkemiz gibi pek çok ülkede de 4G yaygın şekilde kullanılmaya devam ediyor. Hatta bugün Türkiye’de 5G destekli bir akıllı telefon satın alsanız bile, test için kurulan birkaç küçük nokta haricinde bu özelliği kullanmanız dahi mümkün değil. Operatörler 5G altyapı çalışmaları için yoğun mesai harcadıklarını belirtse de yakın zamanda büyük bir ilerleme sağlanamayacak gibi. Bu sebeple daha uygun fiyatlı 4G cihazların firmalar tarafından çıkarılması ekonomik açıdan bakıldığında oldukça önemli.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE için One UI 3.0 yayınlandı
Samsung Galaxy S20 FE için, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellenmesi global olarak yayınlandı. Güncelleme tüm dünyada 4G ve 5G modeller için indirilebilir durumda. Güney Koreli şirket, güncelleme konusunda daha iyi performans göstermek için çalışıyor.
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Android telefon üreticilerinin, yazılım güncellemeleri konusunda çoğu zaman yetersiz kaldığını diğer haberlerimizde belirtmiştik. Samsung da ne yazık ki, güncelleme konusunda karnesi çok iyi olmayan şirketlerden biri. Geçtiğimiz yıllarda onlarca farklı isimlendirme ile sayısız telefon çıkaran şirket, ne yazık ki bunların hepsi için zamanında güncelleme çıkaramadığı gibi, tepe modellerde de bu performansı sağlayamadı. Daha sade bir arayüz ve daha iyi bir güncelleme performansı sunmak isteyen Güney Koreli üretici, son dönemlerde bunu One UI ile bunu değiştirmeye çalışıyor. Şirket son olarak Samsung Galaxy S20 FE modeli için, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini tüm dünyada yayınladı.
Güncelleme tüm dünya için yayınlandı
Samsung, geçtiğimiz hafta stabil güncellemeyi Rusya’da yayınlayarak test etmiş ve sorunsuz şekilde dağıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi de güncellemeyi, tüm dünyada yayınladı. Samsung Galaxy S20 FE isimli modelin, 4G ya da 5G modellerinden birine sahipseniz, telefonunuzun ayarlar kısmından yazılım güncellemelerine girerek kontrol edebilirsiniz. Eğer güncelleme gözükmüyorsa çok kısa süre içerisinde gelecektir. Ülkemizde ve dünyada oldukça fazla kullanıcısı olan Samsung’un, güncellemeler konusunda hız kazanması kullanıcılar için oldukça sevindirici haber.
Doğru isimlendirme stratejileri
Samsung Galaxy S20 FE, şirketin yeni isimlendirme stratejisinin bir sonucu. Güney Koreli Şirket, geçtiğimiz yıllarda amiral gemisi telefonlarından birkaç özellik kısarak daha uygun fiyata çıkardığı telefonlarına, Mini ve Lite gibi isimlendirmeler vermişti. Bu isimlendirmeler, kullanıcılarda daha hafif özelliklere sahip telefon algısı oluşturup çok başarılı olmamıştı. Şirket FE isimlendirmesiyle bu algıyı kırıp, fiyat / performans oranını önemseyen kullanıcıları hedef alıyor. Çinli şirketlerin gerek kendileri, gerek alt markalarıyla rekabeti oldukça kızıştırdıklarını düşünürsek Samsung’un yeni şeyler denemekten başka şansı yok.
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11, IQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ çok yakında piyasaya sürülecek!
Xiaomi Mi 11, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ modelleri çok yakında piyasaya sürülecekler. Gelen bilgilere göre piyasaya damgasını vuracak cihazlar, bir ay içerisinde piyasaya sürülecekler.
Çinli teknoloji devleri Xiaomi ve Vivo yeni modellerini piyasaya sürmek için sabırsızlanıyorlar. Son dönemin en çok konuşulan işlemcisi Snapdragon 888 ile birlikte gelecek olan üç yeni model, bir ay içerisinde piyasaya sürülecek.
Xiaomi’nin Mi 11’i, Vivo’nun X60 Pro+’ı ve yine Vivo’nun alt firması olan iQOO’nun yeni modeli iQOO 7 için piyasaya çıkma zamanı geldi. Yüksek performans sunan yeni modellerin piyasaya çıkış tarihleri belirlendi. 3 yeni model Ocak ayında piyasaya sürülecek. Hatta Xiaomi Mi 11 daha erken bir tarihte yani 28 Aralık’ta gelecek.
DigitalChatStation tarafından yapılan paylaşımda markaların en çok beklenen modelleri için çıkış tarihleri belirtildi. Hatta Xiaomi Mi 11’in Ocak ayında çok yeterli bir stok sayısı ile satışa sunulacağı da söylentiler arasında. Bu rakamın şimdilik bir buçuk milyon adet olduğu söyleniliyor. Ancak kesin bir bilgi mevcut değil.
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Üç cihazda da Snapdragon 888 kullanılacak!
Tabi bu cihazların en çok dikkat çeken özelliğinin Snapdragon 888 olduğunu belirtmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi Snapdragon 888 çıkış yaptığı tarihten bu yana tüm firmaların göz bebeği oldu. 1 x 2,84 GHz Cortex X1 + 3 x 2,4 GHz Cortex A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex A55 çekirdek ile birlikte gelen Snapdragon 888, 5G destekli olması ile günümüzde oldukça fazla tercih edilen bir yonga seti oldu ve olmaya devam edecek. Özellikle performansı ile dikkat çeken Snapdragon 888, 2021’de birçok model arasında çekişmeye olanak sunacak.
Diğer bir yandan Realme Race, Oppo Find X3, OnePlus 9 gibi birçok cihaz Snapdragon 888 ile birlikte 2021 yılında piyasaya sürülecekler. Bu durum 2021 yılında Snapdragon 888’li cihazlara arasında büyük bir rekabete yol açacak. Bu cihazlar arasında işletim sistemi ve Ram gibi özellikler performans kısmında belirleyici olacak.
Bakalım Xiaomi Mi 11, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ modelleri ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacaklar. Sizce bu üç cihaz arasından en çok satılan hangisi olacak?
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Pro+ tanıtıldı: Sony sensör, 66W hızlı şarj ve dahası!
OPPO’nun yeni amiral gemisi OPPO Reno5 Pro+ bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Şirketin en yeni amiral gemisi, bünyesinde Qualcomm Snapdragon 865 ve Sony’nin IMX766 görüntü sensörü gibi üst düzey özelliklerle tüketicilerin karşısına çıkıyor.
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Türkiye’de fabrika kurarak üretim ağının önemli bir kısmını İstanbul ve Kocaeli’ye taşıyacağını duyuran OPPO, bugün anavatanında bir konferans düzenledi. Konferansında en yeni amiral gemisi Reno5 Pro+ 5G’yi tanıtan OPPO, bir de Sony ile yaptığı işbirliğini de duyurdu.
OPPO Reno5 Pro+, Sony’nin üst seviye görüntü sensörü IMX766’ya ev sahipliği yapıyor
OPPO Reno5 Pro+, Sony’nin en son teknolojilerle donattığı IMX766 görüntü sensörüne ev sahipliği yapıyor. Sony ile yaptıkları işbirliği kapsamında IMX766 sensörünü telefonun arka kameralarına entegre ettiklerini belirten OPPO yetkililerinin açıklamasına göre, bu sensör önceki nesil IMX586 sensörüne kıyasla %63,8 daha fazla ışık alabiliyor.
OPPO’nun yeni amiral gemisi Reno5 Pro+ ile birlikte son kullanıcıya hizmet verecek olan IMX766, 1.0μm büyüklüğünde piksel değerine sahip. Sahip olduğu bu büyüklüğü hasebiyle IMX766 sensörü daha fazla ışığa ev sahipliği yapabiliyor; bu da, OPPO Reno 5 Pro+’ın piyasadaki rakiplerine kıyasla çok çok daha kaliteli fotoğraf ve video çekebileceği anlamını ihtiva ediyor.
Reno5 Pro+’ın arka taraftaki kameralarından da kısaca bahsedelim. Cihazın arka tarafında; 50 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens, 13 megapiksel telefoto sensörü ve 2 megapiksel makro kamera sensörü bulunuyor. Bu arada telefoto lensinin 5x hibrit yakınlaştırma desteğine sahip olduğunu da küçük bir bilgi olarak ekleyelim. Bununla birlikte de Reno5 Pro+, kayıt esnasında dinamik aralığının genişlemesini ve dolaylı olarak görüntü/video kalitesinin artmasını sağlayan DOL-HDR teknolojisini de destekliyor.
Reno5 Pro+ delikli kamera tasarımını benimsiyor
OPPO Reno5 Pro+, delikli tasarıma ev sahipliği yapan ön tarafında bir adet 32 megapiksel değerinde kamera barındırıyor. 2×2 piksel yapısı sayesinde de ön tarafta daha hızlı ve daha doğru odaklama yapabilme yeteneğine sahip olan bu telefon, çok yönlü odaklama yeteneğiyle de taçlandırılıyor. Tüm bu özellikleri sayesinde Reno5 Pro+, kullanıcılara video çekerlerken daha iyi sabitleme performansı sunabilmek adına kendisini ilgili görüntüye kilitleme yeteneğine de sahip.
OPPO Reno5 Pro+ teknik özellikleri
İşlemci: Snapdragon 865
RAM: 12 GB LPDDR5
Dahili hafıza: 256 GBUFS 3.1
Ekran: 6.55 inç FHD+ OLED
Ekran yenileme hızı: 90Hz
Dokunmatik örnekleme hızı: 180Hz
OPPO Reno5 Pro+’ın arka kamera kurulumu:
- 50MP ana kamera: IMX766, OIS, F1.8
- 16MP ultra geniş açı: IMX481, F2.2
- 13MP telefoto: S5K3M5, 2X, F2.4
- 2MP makro
Ön kamera: 32 MP – IMX615 F2.4
Batarya: 4500mAh
65W Super hızlı şarj 2.0
Çift hoparlör
7.99mm incelik
184 gram ağırlık
159.9 x 72.5 x 7.99mm
Wi-Fi 6
OPPO Reno5 Pro+ fiyat
Reno5 Pro+, 8GB RAM ve 128GB depolama varyantı için 612 dolar (4.634,75 Türk Lirası + vergiler); 12GB RAM ve 256GB depolama için de 690 dolar (5.225,45 Türk Lirası + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Resmi olarak 29 Aralık 2020’de satışa çıkacak olan telefonun, siyah veya beyaz renk seçenekleriyle geleceğini de belirtelim.
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