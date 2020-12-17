OnePlus 7 ve 7T, Android 11 güncellemesini bir süre alamayacak

OnePlus’ın, teknik sebepler nedeniyle OnePlus 7 ve 7T modellerine vermeyi planladığı Android 11 güncellemesini bir süre ertelediği belirtiliyor. OnePlus’ın resmi açıklamasına göre, teknik sebep düzeltilir düzeltilmez OnePlus 7 ve 7T için Android 11 güncellemesi beta olarak yayınlanmaya başlanacak ve akabinde tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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OnePlus, Android 11 güncellemesinde önemli bir engele çarptı

Android işletim sisteminin en son versiyonu olan Android 11’in piyasaya sürülmesinden beri, akıllı telefon üreticileri telefonlarına güncellemeyi vermeye başlamış durumdalar. Bu kapsamda OnePlus, Xiaomi, Huawei ve bilinen popüler Android üreticileri, Android 11’i gerek beta süreciyle gerekse kararlı haliyle kullanıcılarına yayınladı. Fakat OnePlus bugün, eski amiral gemisi modellerinden olan 7 ve 7T için yürüttüğü Android 11 çalışmalarında bir pürüz çıktığını söyledi.

Resmi forum sayfasından açıklama yapan şirket, OnePlus 7 ve 7T serisi akıllı telefonların Android 11’e başarılı bir şekilde yükseltildiğini; ancak yükseltildikten sonra cihazlarda şifre korumasını ilgilendiren önemli bir güvenlik sorunu yaşandığını söyledi. Bu nedenle, 7/7T kullanıcılarını bir süre daha Android 11’den mahrum bırakmak zorunda kaldığını açıklayan şirket, sorun düzeldikten sonraysa Android 11 çalışmalarının devam edeceğini aktardı.

Bünyesinde Snapdragon 855 serisi işlemcileri barındıran OnePlus 7 ve 7T modellerindeki problemin sebebinin neyden kaynaklandığı bilinmiyor. Ancak OnePlus yetkilileri, Android 11’e yükseltme yaptıktan sonra ortaya çıkan bu ilginç problemi çözmek için Qualcomm’un teknik ekipleriyle görüştüklerini ve ortak çalışmayla sorunun üstesinden geleceklerini ifade ediyorlar.

OnePlus 7T teknik özellikleri

90Hz yenileme hızına sahip 6.55″ AMOLED ekran

48MP + 12MP + 16MP arka kamera

16MP ön kamera

8GB RAM, 128GB ROM

3800 mAh batarya

Parmak izi sensörü

Snapdragon 855 işlemci

OnePlus 7 teknik özellikleri