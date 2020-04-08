Samsung Galaxy A71 5G görseli sızdırıldı!

Geçtiğimiz hafta TENAA sertifika veritabanında görünen Samsung Galaxy A71 5G modeline ait görsel ve özellikler ortaya çıkmıştı. Son olarak modele ait yeni bir görsel sızdırılmış durumda.

Yaptığı sızıntılardan tanıdığımız Evan Blass (@evleaks) tarafından ortaya çıkarılan görseller ile modele ait renk seçenekleri onaylanmış oldu. Galaxy A71 5G modeli tasarım yönünden 4G’li versiyonundan pek de farklı gözükmüyor.

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Söz konusu modeller ekran ortasında delik şeklindeki çentik, L formdaki dörtlü arka kamera ve arka kısımlarında dikey çizgili desene sahipler. Cihazlar arasındaki farka bakacak olduğumuzda, 4G versiyonunun arka camın altında elmas benzeri bir desene sahip olduğunu görürken 5G destekli versiyonun arka kısımda çift tonlu bir desen sunduğunu görüyoruz.

Samsung Galaxy A71 5G Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy A71 5G modeli işlem gücünü Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 990 yonga setinden alacak. Buna ek olarak cihazın 8 GB RAM ile birlikte genişletilebilir depolama alanına sahip olması bekleniyor. Pil tarafında cihazda, 25 W gücünde hızlı şarj destekleyen 4.370 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Galaxy A71 5G, 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamerası, 5 MP çözünürlüğünde makro lens ve 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ile gelecek. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunacak. USB Type-C bağlantı noktası, 3.5 mm ses girişi, Bluetooth 5.0 ve Android 10 işletim sistemi cihazda bulunacak diğer özellikler olarak sıralanabilir.

Cihazın tanıtım tarihi henüz belli değil. Fakat aldığı sertifikalar ve basın görsellerinin sızdırılması gibi gelişmeler tanıtımın pek de uzak bir tarihte olmayacağına işaret ediyor.

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