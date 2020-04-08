Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A71 5G görseli sızdırıldı!
Geçtiğimiz hafta TENAA sertifika veritabanında görünen Samsung Galaxy A71 5G modeline ait görsel ve özellikler ortaya çıkmıştı. Son olarak modele ait yeni bir görsel sızdırılmış durumda.
Yaptığı sızıntılardan tanıdığımız Evan Blass (@evleaks) tarafından ortaya çıkarılan görseller ile modele ait renk seçenekleri onaylanmış oldu. Galaxy A71 5G modeli tasarım yönünden 4G’li versiyonundan pek de farklı gözükmüyor.
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Söz konusu modeller ekran ortasında delik şeklindeki çentik, L formdaki dörtlü arka kamera ve arka kısımlarında dikey çizgili desene sahipler. Cihazlar arasındaki farka bakacak olduğumuzda, 4G versiyonunun arka camın altında elmas benzeri bir desene sahip olduğunu görürken 5G destekli versiyonun arka kısımda çift tonlu bir desen sunduğunu görüyoruz.
Samsung Galaxy A71 5G Teknik Özellikleri
Samsung Galaxy A71 5G modeli işlem gücünü Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 990 yonga setinden alacak. Buna ek olarak cihazın 8 GB RAM ile birlikte genişletilebilir depolama alanına sahip olması bekleniyor. Pil tarafında cihazda, 25 W gücünde hızlı şarj destekleyen 4.370 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Galaxy A71 5G, 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamerası, 5 MP çözünürlüğünde makro lens ve 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ile gelecek. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunacak. USB Type-C bağlantı noktası, 3.5 mm ses girişi, Bluetooth 5.0 ve Android 10 işletim sistemi cihazda bulunacak diğer özellikler olarak sıralanabilir.
Cihazın tanıtım tarihi henüz belli değil. Fakat aldığı sertifikalar ve basın görsellerinin sızdırılması gibi gelişmeler tanıtımın pek de uzak bir tarihte olmayacağına işaret ediyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2, renderlarıyla ortaya çıktı!
Oppo Reno Ace 2, 13 Nisan‘da resmi olarak duyurulacak. Ortaya çıkan TENAA listesi ile birlikte cihazın özelliklerinin birçoğunu biliyoruz. Reno Ace 2, tıpkı Reno Ace modeli gibi 65W hızlı şarj ile gelecek. Fakat bu sefer farklı olarak 40W kablosuz şarja olanak sağlayacak.
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Oppo Reno Ace 2, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Reno Ace 2, bugün JD.com‘da listelendi. Çinli perakendeci tarafından yayınlanan listede, telefonun resmi görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın en az iki farklı renk ve üç farklı bellek seçeneğinin olacağı bu liste ile kesinleşmiş oldu. Reno Ace 2, 5G bir modem eşliğinde Snapdragon 865 SoC yonga seti ile geliyor olacak. Cihazın bellek, depolama alanı seçeneklerine bakıcak olursak üç farklı seçeneğimiz bulunuyor. Bunlar, 8 GB RAM/128 GB depolama alanı, 8 GB RAM/256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM/256 GB depolama alanı olarak listeleniyor.
Reno Ace 2‘nin kamera özellikleri hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat, TENAA‘ya göre arkadaki ana kamera 48 MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olacak. 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kameraya ilave olarak 2 adet 2 MP değerinde kamera olacağı tahmin ediliyor. Bu iki kamera ise muhtemelen derinlik sensörü ve makro kamera olacak.
Reno Ace 2 hakkında bilmediğimiz en önemli şey, telefonun fiyatı ve resmi olarak satışa çıkacağı tarih. Reno Ace, çıktığı günlerde 2,999 CNY(422$) fiyattan çıkıp daha sonrasında 3,799 CNY(534$)’ye yükselmişti. Cihazın resmi lansmanında fiyat hakkında daha çok şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Honor 30 serisi, TENAA’da görüntülendi!
Honor‘un yeni amiral gemisi serisi olan Honor 30 serisi, 15 Nisan‘da tanıtılacak. Honor 30 ve 30 Pro olmak üzere iki telefon görmeyi bekliyoruz. Bu iki telefon TENAA tarafından onaylandı ve herhangi bir görsel olmasa da neredeyse tüm özellikleri ortaya çıktı.
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Honor 30 serisi hangi teknik özellikler ile gelecek?
Pro varyantı, taban modelden farklı olarak 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunduracak. Taban model Honor 30‘da ise 40 MP çözünürlüklü bir kamera bulunacak. Ön kamera tarafında ise her iki modelde de 32 MP değerinde bir selfie kamerası bulunacak. Honor 30 Pro‘nun yonga seti Kirin 990 5G olacak ve bunu geçtiğimiz gün ortaya çıkan Geekbench testi sayesinde öğrenmiştik. Vanilla versiyon Honor 30‘un ise yakın zamanda çıkması planlanan Kirin 985 işlemcisi ile geleceği tahmin ediliyor. Ancak listelenen her iki telefonun da aynı CPU frekansına sahip olduğu görülüyor. Bu iki işlemci arasında nasıl bir fark olacağı ise merak konusu.
Cihazların listelenen özelliklerine göre, 6.57 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED ekranla gelecekleri biliniyor. Her ikisinin de pil kapasitesi 3900 mAh olacak ve aynı şekilde her ikisinde de 5G desteği bulunacak. Taban modeli 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanı, Pro varyantı ise 8 GB RAM/12 GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanına sahip olacak. Telefonların görüntülerinin ise birkaç gün içinde ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, tam kıvrımlı yeni bir ekran patenti aldı!
Edge ekranlarla, kıvrımlı ekrana sahip bir tasarımı ilk kez Samsung Galaxy serileri ile görmüştük. Daha sonra diğer markalar da böyle bir tasarım anlayışına yönelmişti. Şimdi ise Samsung, çıtayı bir adım daha yükseğe taşımaya hazırlanıyor.
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Samsung’un yeni aldığı ekran patenti bizlere neler gösteriyor
Genellikle kıvrımlı ekran denilince aklımıza yanlardan kıvrım geliyor. Samsung, yeni aldığı ekran patenti ile sadece iki taraftan kıvrım oluşturmak yerine; ekranın alt ve üst tarafı da dahil olmak üzere dört tarafına da kıvrımları yerleştirmeyi başarmış ve çok estetik bir görüntü yakalamış.
Güney Kore’li üretici, WIPO (World Intellectual Property Office) üzerinden aldığı bu patenti halka açmış oldu. Patentin 3 boyutlu görüntüleri ise; Hollandalı LetsGoDigital tarafından hazırlandı. Görsellerden de gördüğümüz üzere, yeni kıvrımlı tasarım, cihaza şık bir görüntü ve fütüristik bir imaj katıyor. Ayrıca patentler üzerinde fark ettiğimiz kadarıyla; ön tarafta herhangi bir kamera deliği gözükmüyor. Acaba ekran içine gömülü kamera teknolojisi de bu yeni ekran tasarımı ile beraber hayatımıza girmeye başlayacak mı? Samsung, bu yeni ekran patentini seri üretime geçirip; akıllı telefon sektörüne yeni bir soluk getirebilecek mi bakalım; bunu zaman gösterecek.
Siz Samsung’un bu yeni tasarımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!