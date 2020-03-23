Samsung Galaxy A71 5G, TENAA’da ortaya çıktı!

Samsung Galaxy A71, Geekbench ve 3C tarafından daha önce görüntülenmişti. Bu sefer ise SM-A7160 model numarasına sahip Galaxy A71 5G, TENAA tarafından ayrıntılı teknik özellikleriyle ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy A71 5G hangi teknik özelliklerle gelecek?

Galaxy A71 5G‘nin TENAA tarafından duyurulan özellikleri, önceden edindiğimiz Geekbench ve 3C verileri ile uyuşuyor. A71 5G, 25W (11V, 2.25A) gücünde hızlı şarj edilebilen 4.370 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelecek. Galaxy A71 5G, 162.6 x 75.5 x 8.1 mm ölçülerinde ve 185 gram ağırlığında olacak. Tasarım kısmına geldiğimizde, şu anda cihazın dış tasarımı hakkında tam bir bilgi sahibi değiliz ve herhangi bir render sızıntısı da bulunmuyor.

Telefonun donanım kısmına geri dönersek cihaz, Samsung‘un kendi yonga seti olan Exynos 980 ile gelecek. Bu yonga seti Shannon 5G modem destekli olarak geliyor. Diğer bir yandan baktığımızda Exynos 990‘dan güçsüz bir yonga seti olsa da 5G destekli olması orta segment için oldukça önemli. Galaxy A71 5G‘de 8 GB RAM ve genişletilebilir bir depolama alanı bulunacak fakat taban depolama alanı hakkında bir bilgi henüz bulunmuyor.

Kamera tarafında ise Samsung Galaxy A71 5G, 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 5 MP derinlik sensörü ile gelecek. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunacak. Bunlar haricinde TENAA‘da bazı temel özellikler de ortaya çıktı. Bunlar cihazda USB Type-C bağlantı noktası, 3.5 mm ses girişi, Bluetooth 5.0 ve Android 10 bulunması olarak sıralanabilir.