Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A71 5G, TENAA’da ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A71, Geekbench ve 3C tarafından daha önce görüntülenmişti. Bu sefer ise SM-A7160 model numarasına sahip Galaxy A71 5G, TENAA tarafından ayrıntılı teknik özellikleriyle ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy A71 5G hangi teknik özelliklerle gelecek?
Galaxy A71 5G‘nin TENAA tarafından duyurulan özellikleri, önceden edindiğimiz Geekbench ve 3C verileri ile uyuşuyor. A71 5G, 25W (11V, 2.25A) gücünde hızlı şarj edilebilen 4.370 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelecek. Galaxy A71 5G, 162.6 x 75.5 x 8.1 mm ölçülerinde ve 185 gram ağırlığında olacak. Tasarım kısmına geldiğimizde, şu anda cihazın dış tasarımı hakkında tam bir bilgi sahibi değiliz ve herhangi bir render sızıntısı da bulunmuyor.
Telefonun donanım kısmına geri dönersek cihaz, Samsung‘un kendi yonga seti olan Exynos 980 ile gelecek. Bu yonga seti Shannon 5G modem destekli olarak geliyor. Diğer bir yandan baktığımızda Exynos 990‘dan güçsüz bir yonga seti olsa da 5G destekli olması orta segment için oldukça önemli. Galaxy A71 5G‘de 8 GB RAM ve genişletilebilir bir depolama alanı bulunacak fakat taban depolama alanı hakkında bir bilgi henüz bulunmuyor.
Kamera tarafında ise Samsung Galaxy A71 5G, 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 5 MP derinlik sensörü ile gelecek. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunacak. Bunlar haricinde TENAA‘da bazı temel özellikler de ortaya çıktı. Bunlar cihazda USB Type-C bağlantı noktası, 3.5 mm ses girişi, Bluetooth 5.0 ve Android 10 bulunması olarak sıralanabilir.
Akıllı Telefonlar
Mi Pay artık NFC yer almayan telefonlarda da çalışabiliyor.
Xiaomi‘nin geliştirdiği ödeme uygulaması olan Mi Pay gelişmeye devam ediyor. Yeni eklenen özellik sayesinde, artık içerisinde NFC yer almayan cihazlarda da kullanılabilir.
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Mi Pay üzerinden QR Kod ile ödeme yapılabilecek
Xiaomi‘nin dijital ödeme sistemi olan Mi Pay, NFC özelliği olmayan telefonlar için kullanılabilir hale geliyor. Mi Wallet uygulaması üzerinden beta olarak denenmeye başlanan bu özellik şu an için Redmi Note 7, Redmi Note 5 ve Redmi 6 için kullanılabilir durumda. Xiaomi kullanıcılarına bu özellik için bir resimli bir bilgilendirme posteri de yayınladı. Uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıların önce uygulamaya parmak izlerini tanıtmaları gerekmekte. Ödeme sırasında tanıttıkları parmak izini tuş kilidine iki kez dokunarak doğrulaması gereken kullanıcılar, doğrulama sonrası gelecek QR kodu okutarak alışverişlerini tamamlayabilirler.
Xiaomi, Mi Pay için geliştirdiği bu özellik sayesinde NFC olmayan cihazlar için büyük kolaylık sağladı. Bu sistem şu an sadece Çin ve Hindistan bölgelerinde kullanılıyor. Ülkemizde kullanılmayan bu ödeme sistemi dünya geneline ne zaman yayılacak kestirmek güç. Ancak Xiaomi‘nin bu sistemi sadece iki ülkeyle sınırlı tutmayacağını tahmin etmek zor değil. Bakalım ilerleyen günlerde Xiaomi bu sistemle ilgili yeni bir gelişme sunacak.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 9A, TENAA’da görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sızıntılar sayesinde Honor Play 9A hakkında pek çok bilgiye ulaşmıştık. Bugün ise cihaz, TENAA‘da görüntülendi. TENAA sertifikası alan cihaz, yayınlanan sızıntıların çoğunu doğruluyor.
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Honor Play 9A hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Honor Play 9A‘nın TENAA‘dan geçen her iki modelinde de (MED-AL20 ve MOA-AL20) 4.900 mAh pil bulunuyor. Görüntülenen her iki modelin de özellikleri aynı gözüküyor. Cihaz, 159.07 x 74.06 x 9.04 mm ölçülerinde olacak. Listelenen cihazlara göre Honor Play 9A, su damlası çentiğe sahip, 6.3 inçlik FullHD+ bir ekrana sahip olacak. İki farklı cihazın görüntülenmesi kafaları karıştırsada ikisinin de aynı özelliklerde olması haberi doğruluyor.
Honor Play 9A ile ilgili diğer teknik özelliklere gelecek olursak, cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca cihazın 128 GB depolama alanı olan versiyonu da bulunacak. İşlemci olarak cihaz, MediaTek Helio P35 yonga seti kullanacak. Kamera tarafında ise 13 MP bir ana kamera ile birlikte 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik algılayıcı telefonda mevcut olacak. Bununla birlikte telefonun arka tarafında klasik bir parmak izi okuyucusu bulunacak.
Play 9A, 4.900 mAh‘lik pilini şarj etmek için 10W değerinde bir hızlı şarja sahip olacak. Bu özelliklerin yanı sıra cihaz Android 10 ve Magic UI 3.0 ile gelecek. Telefonun mavi,yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Oppo, yeni bir cihazla TENAA’da görüntülendi!
Oppo, ürün kodu PDAM10 olan yeni bir cihazla TENAA‘da görüntülendi. Çinli sertifika yetkilisi tarafından paylaşılan cihazın ismi ve fotoğrafı bulunmuyor. Fakat cihazın teknik özellikleri detaylı bir şekilde paylaşılmış durumda.
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Oppo PDAM10’un teknik özellikleri neler?
Oppo PDAM10, 160×75.5×8.9 mm gövdeye ve 188 gram ağırlığa sahip. Cihazın 6.5 inçlik 2400×1080 piksel, 20:9 en boy oranına sahip LCD bir ekranı mevcut. Bunların haricinde cihazda batarya olarak 4880 mAh‘lik bir pil bulunuyor. Oppo PDAM10 ile ilgili bir başka teknik detay ise cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor olması. Depolama alanı düşük gibi görünse de cihazda microSD kart slotu bulunduğu için bu değer arttırılabilir.
İşlemci tarafında ise 2 GHz taban frekansa sahip sekiz çekirdekli bir işlemci kullanılıyor. Cihazda Dual 4G VoLTE bulunması bizlere telefonun çift SIM destekli olduğunu gösteriyor.
Kamera tarafında PDAM10, dörtlü bir kamera dizilimine sahip olacak. 12 MP bir ana kamera, 8 MP ve 2 adet 2 MP olmak üzere üç adet detayları bilinmeyen kamera mevcut. Burda tahmin edilene göre 8 MP kamera ultra geniş açılı, diğer iki kamera ise makro ve derinlik algılayıcı sensör olarak karşımıza çıkabilir.
TENAA‘da PDAM10 ile ilgili gördüğümüz bir diğer bilgi ise cihazın Android 10 ve ColorOS ile çalışıyor olması. Son olarak elimizdeki bilgilere göre, renk seçeneklerinden birinin koyu yeşil olacağını biliyoruz. Cihaz, özellikleri bakımından Oppo A31‘in modifiye edilmiş bir sürümü gibi duruyor.