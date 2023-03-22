Samsung’un fiyat/performans odaklı ürün ailesi Galaxy A serisi Türkiye’de satışa çıktı. Daha önce satışa çıkan Galaxy A04, Galaxy A14’ten sonra Galaxy A34 ve Galaxy A54 de dün itibarıyla satışa başlandı.

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Biz de Hardware Plus ekibi olarak bir Samsung Galaxy A34 satın aldık ve yeni Galaxy A serisi fiyatlarını değerlendiriyoruz.

Samsung Galaxy A Serisi Fiyatları

Samsung Galaxy A34 5G (8 GB RAM – 128 GB Depolama): 10.499 TL

10.499 TL Samsung Galaxy A54 5G (8 GB RAM – 128 GB Depolama): 12.499 TL

12.499 TL Samsung Galaxy A54 5G (8 GB RAM – 256 GB Depolama): 13.499 TL