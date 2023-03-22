Samsung’un 2023 yılındaki en büyük kozu yeni A serisini tanıttı. A serisinin en çok satması beklenen telefonlarından birisi ise Galaxy A34 5G modeli. Tasarım anlamında büyük abisi Galaxy S23 modeline de benzeyen telefon neler sunuyor, kutusundan neler çıkıyor bu videoda yakından bakıyoruz.
Samsung Galaxy A34 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 161.3 x 78.1 x 8.2 mm 199 gram, IP67
Ekran: 6.6 inç Super AMOLED 120Hz FHD+, Corning Gorilla Glass 5, 390 PPI
İşlemci: Mediatek Dimensity 1080 (6 nm)
RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB Depolama
Kamera: 48MP + 8MP + 5MP / 13 MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5 , BT 5.3
Fiyat: 10.499 TL
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