Samsung’un 2023 yılındaki en büyük kozu yeni A serisini tanıttı. A serisinin en çok satması beklenen telefonlarından birisi ise Galaxy A34 5G modeli. Tasarım anlamında büyük abisi Galaxy S23 modeline de benzeyen telefon neler sunuyor, kutusundan neler çıkıyor bu videoda yakından bakıyoruz.

Samsung Galaxy A34 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 161.3 x 78.1 x 8.2 mm 199 gram, IP67

Ekran: 6.6 inç Super AMOLED 120Hz FHD+, Corning Gorilla Glass 5, 390 PPI

İşlemci: Mediatek Dimensity 1080 (6 nm)

RAM/Depolama: 8GB RAM / 128GB Depolama

Kamera: 48MP + 8MP + 5MP / 13 MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 25W

Ağ Bağlantıları: WiFi 5 , BT 5.3

Fiyat: 10.499 TL

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