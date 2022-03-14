Artık Galaxy S22 telefonları çıktığından, Samsung daha uygun fiyatlı A serisi telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung, 2022’de çıkacak en yeni orta seviye ve uygun fiyatlı telefonlarından bazılarını göstermek için bu hafta başka bir Galaxy lansman etkinliği düzenliyor. Galaxy S ve katlanabilir Galaxy Z telefonların aksine, bunlar bütçe için temel özellikleri bir araya getiren daha uygun fiyatlı modeller.

Samsung’a göre, Galaxy A52 ve A72 akıllı telefonlar 17 Mart Perşembe günü Galaxy Awesome Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Galaxy A52 ve A72’nin 18 Mart’ta Samsung’dan ön sipariş almaya başlaması ve her iki telefonun da 1 Nisan’da satın alınabilmesi planlanıyor. Amiral gemisi Samsung Galaxy S22 serisinin Şubat ayında piyasaya çıktıktan sonra biraz daha uygun fiyatlı Samsung Galaxy S21 FE Ocak ayında çıktı, Samsung’un web sitesinde ve YouTube kanalında yayınlanacak olan Galaxy A etkinliğinde daha ucuz, orta seviye ve bütçe telefonları bekliyoruz.

Geçen yılki A serisi lansman etkinliğinden yola çıkarak, popüler Galaxy A52 ve Galaxy A72 telefonlarının takip edilmesi tahmin ediliyor. Yalnızca Samsung Galaxy A52 5G’nin 5G bağlantısı olmasına rağmen, bu yılki modellerin hepsinin yüksek hızlı ağları desteklediğini görebiliyorduk. Pocket Lint’e göre Galaxy A53’ün söylentileri, dörtlü arka kamera ve 32MP selfie atıcı ile birlikte yalnızca kademeli değişikliklere sahip olacağını gösteriyor.

Etkinliğin yukarıda gösterilen teaser görüntüsü de bizlere maalesef ki pek ipucu vermiyor. Samsung, geçen yılki lansman etkinliğinde yalnızca dört tanesini gösterse de, yedi A serisi telefonun ilk çıkışını önerebilecek yedi tane ‘A’ harfi var. Tabii ki bunlar teknoloji severlerin heyecanını yüksek tutmak için verilmiş gizli mesajlar da olmayabilir.

Samsung, henüz piyasa sürmedği daha fazla A serisi telefona sahip olabilir. Geçen yıl, şirket orta seviye telefonlarını Mart ayında piyasaya sürdü ve ardından Nisan ayında lansman serisine Galaxy A42; en ucuz 5G telefonu olarak 280 dolarlık Galaxy A32 5G; Galaxy A12; ve 110 dolara perakende satış yapan en ucuz Galaxy A02S’i ekledi