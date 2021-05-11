Bu iki telefon aynı mı? | Galaxy A52 vs Realme 7 Pro | Hangisini almalı? #6

Bethesda bayram indirimleri ile oyunculara sürprizler sunmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın gelişi ile birlikte geliştirici firma PC oyuncularına güzel bir jest yapma kararı aldı. Firmanın Steam platformunda yer alan çoğu oyununa hatırı sayılır indirimler geldi. Oldukça önemli serilerde %75‘e varan indirim oranları dikkat çekiyor. 16 Mayıs tarihine kadar sürecek indirim günleri ile birlikte oyuncuların büyük kazanç elde etmesi bekleniyor. Bizde sizler için kaçırmamanız gereken beş oyunu listeledik.

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Bethesda bayram indirimleri boyunca almanız gereken 5 oyun!

Bethesda oyun dünyasına sunduğu kaliteli yapımlarla adından sıkça söz ettirdi. The Elder Scrolls, Fallout gibi kült serilerin yapımcısı olan firma, Microsoft bünyesine dahil oldu. Hikaye odaklı oyunları ile adından söz ettiren firma, oyunculara küçük bir jest yapmayı ihmal etmedi. Bethesda Steam platformu üzerinden yeni bir indirim dönemi başlattı. Bethesda bayram indirimleri olarak adlandırılan indirim günlerinde, önemli yapımlar önemli oranda fiyat değişimine gitti. İndirim günleri 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Tam bu noktada sizler için bu indirim döneminde kaçırmamanız gereken 5 oyunu listeledik. Bununla birlikte, listede yer alan oyunların birçoğu Xbox Game Pass PC sistemine dahil. Ancak oyunların Steam sürümleri belli başlı konularda büyük avantajlara sahip.

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The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Kimilerine göre dünyanın en iyi oyunu olarak adlandırılan Skyrim, tabi ki de listemizin bir numarasında yerini alıyor. 2011 yılında piyasaya çıkan serinin son oyununu, aktif olarak deneyimleyen pek çok oyuncu bulunmakta. 2016 yılında modernize edilen Special Edition %50 indirimle 114.99 TL yerine 57.49 TL‘den satılmakta. Xbox Game Pass abonelik sisteminde de yer alan oyunun Steam sürümünde ise büyük bir avantaj yer almakta. Oyuncular Steam‘den aldıkları Skyrim‘i diledikleri gibi modlama imkanına sahipler. Ancak Game Pass sürümünde böyle bir durum söz konusu değil.

Fallout 4

Rol yapma oyunları dünyasının vazgeçilmez serilerinden biri olan Fallout, bu indirim döneminde uygun bir fiyata alıcılarını bekliyor. Atompunk dönemi atmosferi ile dikkatleri çeken serinin dördüncü oyunu %50‘lik indirim ile oyuncuları karşılıyor. Fallout 4 standart sürümü 133.00 TL yerine sadece 66.50 TL. Bununla birlikte The Elder Scrolls V: Skyrim SE ve Fallout 4 G.O.T.Y oyunlarını içeren pakete de sadece 152.39 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Ayrıca Skyrim Special Edition‘da olduğu gibi Fallout 4‘ün Steam versiyonu oyuncuların dilediği gibi modlama imkanına uygun.

Fallout New Vegas

Fallout serisinin belki de en sevilen oyunu olabilir Fallout New Vegas. Rol yapma ögeleri ve derin hikayesi ile oyuncuların beğenisini kazanan yapım, oldukça uygun bir fiyata inmiş. %50′lik indirme uğrayan oyun 9.00 TL‘den satılmakta. Bununla birlikte tüm ek paketlerin ver aldığı Ultimate sürümüne de yine %50 indirim sayesinde 15.50 TL‘den sahip olabilirsiniz.

Dishonored 1-2

Dishonored serisi farklı oynanış tarzıyla yine oyun dünyasında uzun bir süre gündemde kaldı. Arkane Studios tarafından geliştirilen oyun serisi, yine bayram indirimleri kapsamında uygun fiyatıyla oyuncuların karşısına çıktı. Serinin iki oyununa da %50′lik indirim uygulandı. İlk oyun 14.49 TL‘ye, ikinci oyun ise 57.49 TL‘ye oyuncuları bekliyor. Bununla birlikte tüm seriyi almak isteyen kullanıcılara özel Complete Collection ek paketi yine %50 indirim ile 177.00 TL‘ye satılmakta. Seriyi özellikle yenilikçi oynanışı ile farklı bir tat arayan oyuncular için şiddetle tavsiye edebiliriz.

Doom Eternal

Eski tip FPS oyunlarını seven oyuncuların aradığı neredeyse her şey Doom Eternal‘da yer alıyor. Yüksek temposu ile adrenalini doruklarda hissettiğiniz serinin son oyunu yine kayda değer bir indirim ile karşımıza çıktı. Doom Eternal %67‘lik indirim ile sadece 65.67 TL‘ye satılıyor. Ayrıca bugüne kadar çıkmış tüm oyunların yer aldığı Doom Franchise Bundle paketi de %65‘lik indirimle 164.84 TL‘ye satılmakta. Özellikle aksiyonu doruklarına kadar yaşamak isteyen oyuncuların kaçırmaması gereken bir deneyim.

Bu tavsiye listesinin yanı sıra birçok kaliteli oyunda da ciddi indirimler bulunmakta. Örneğin Prey %50 indirim ile 57.49 TL‘den satılıyor. Bununla birlikte Wolfenstein serisinde de ciddi indirimler oyuncuları karşılamakta. Bayrama özel indirimler ile birlikte Bethesda, daha fazla PC oyuncusuna ulaşma hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bakalım Game Pass sisteminde yer alan oyunlar Steam’de ne kadar tercih edilecek bekleyip göreceğiz.