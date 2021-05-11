Genel
Samsung Kulaklıklar Kulak İltihabı Yapıyor İddiası!
Güney Kore’den, Samsung’un yeni kablosuz kulaklıklarının kulak iltihabına neden olduğunu iddia eden raporlar ortaya çıktı. CCTV News’in raporuna göre, birçok Koreli kullanıcı, Samsung TWS kablosuz kulaklıklarını taktıktan sonra kulaklarının iltihaplanma ve kabuklanma gibi semptomlara sahip olduğunu bildirdi.
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Bildiğiniz gibi Samsung telefon üreticisi olmanın yanında ekosistem kurma tarafında da en iddialı markalardan bir tanesi. Bunun en iyi örneklerini telefonları, tabletleri akıllı saatleri ve bileklikleri ayrıca çıkarmış olduğu TWS (tam kablosuz bluetooth kulaklıklar) kulaklıklar da dahil. Ortaya atılan iddiaya cevaben Samsung, bu ürünün pazara girmeden önce uluslararası standart testlerden geçtiğini söyledi. Bu testler, ürünlerin tasarımlarında hiçbir zararlı madde içermediğini belgeleyen içerikler olduğunu da belirtmiş. Ayrıca Samsung, kulaklıkların “kulak içinde” olması nedeniyle terleme veya nemin benzer sorunlara neden olabileceğini iddia ediyor. Şimdiye kadarki raporlardan, kulak iltihabı şikayetlerinin daha çok Galaxy Buds Pro kullanıcı grubundan geldiği anlaşılıyor.
Şimdiye kadar Çin’den Galaxy Buds Pro‘nun kulakta kabarmalar ve iltihaplanmaya neden olduğu bildirilmiş. Raporu belirtenler, aktif gürültü azaltma etkisini sağlamak için Samsung Galaxy Buds Pro’nun kulak tıkaçlarını çok büyük tasarladığından dolayı olduğunu söylüyor. Bu büyüklükteki tıkaçların muhtemelen kulak kanalı içerisindeki deriyi uyarıyor olabilir. Bu sebeple de kulak iltihaplanması sorunu ortaya çıkabiliyor. Bu konuda Samsung, kulaklığın yapısı nedeniyle rahatsızlık olasılığını doğruladı. Şirket, kulak kanalını kuru tutarken kullanıcıların kulaklığı düzenli olarak temizlemelerini ve dezenfekte etmelerini öneriyor. Ek olarak, tüketici geri bildirimlerine göre kulak iltihabına kulaklık malzemesine alerjiler de neden olabiliyor. Samsung, kulaklık yapım malzemelerini resmi web sitesinde açıkça belirtiyor. Kulak kısmı akrilat malzeme kullanırken paslanmaz çelik kısım nikel olduğunu belirtiyor. Bu malzemelerden herhangi birine alerjiniz varsa, Samsung’un kablosuz kulaklıklardan uzak durmak isteyebilir veya başka bir markanın kulaklıklarını satın alabilirsiniz.
Bunun dışında Samsung’un diğer kulaklıkları hakkında bu tarz sağlık sorunlarına yol açan herhangi bir rapor da bulunmuyor. Eğer Galaxy Buds Pro kullanıyorsanız bu durumu göz ardı etmemekte fayda var. Samsung’un diğer kulaklıklarından birisi kullanıyorsanız eğer korkulacak bir durum olmadığını da ekleyelim. Samsung’un TWS kulaklık kanadında en güçlü modeli olan Galaxy Buds Pro‘nun teknik özelliklerine bakacak olursak eğer:
Sürücü birimi: 2 yönlü (11 mm woofer + 6,5 mm tweeter)
Mikrofonlar: 3 mikrofon (2 dış + 1 dahili) + Ses Alım Birimi + Rüzgar Koruması
Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
ANC: Harici arka plan gürültüsünü % 99’a kadar azaltma, 2 ayarlanabilir seviye
Ortam Sesi: + 20dB’ye kadar yükseltme, 4 ayarlanabilir seviye Ses Algılama
Bixby Sesle Uyandırma Özelliği
Bağlantı: Bluetooth 5.0
Desteklenen Codec’ler: AAC, SBC, Ölçeklenebilir (Samsung tescilli)
Sensörler: Accelerometer, Gyro, Proximity, Hall, Touch, Voice Pickup Unit (VPU)
Uyumluluk: 1.5GB’den fazla RAM ile Android 7.0 veya üstü çalışıyor
IPX7 suya dayanıklılık
Boyutlar: 19,5 x 20,5 x 20,8 mm; Ağırlık: 6,3 g
Şarj kutusu: 50 x 50,2 x 27,8 mm; Ağırlık: 44,9 g
Pil: Kulaklıklar – 61mAh; Şarj Kutusu – 472mAh
Çalma Süresi: ANC AÇIK iken 5 saat (kulaklık) / 18 saat (kutu ile), ANC KAPALI iken 8 saat (kulaklık) / 28 saat (kutu), Qi Kablosuz Şarj, Hızlı şarj: 5 dakika şarjla 1 saat oynatma süresi
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Genel
Xiaomi İspanya’nın En Çok Satan Telefon Markası Oldu!
Xiaomi, 10 yıl gibi kısa bir sürede büyük başarılara imza atan, sektöre girdiği zamandan bu yana dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumuna gelen marka olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Xiaomi her ne kadar çıkardığı akıllı telefonlarla sık sık gündeme gelse de ürün gamı oldukça geniş. Teknolojinin dokunduğu her alanda üretim gerçekleştiren firma büyüme konusunda hız kesmeyi düşünmüyor. Hal böyle olunca sürekli farklı bir başarıyla gündeme gelmeyi başarıyorlar.
İspanya’da en çok satan Telefon markası oldu!
Xiaomi, İspanya’da %35 kar payı ile en çok pazar payına sahip olma unvanını korumaya kararlı görünüyor. Samsung ve Apple pazar payında sabit seyrederken, Oppo İspanya’daki yıllık büyümesiyle kendisine iyi bir yer alıyor. Huawei tarafında ise -%81lik bir yıllık büyüme söz konusu. %4’lük bir pazar payıyla beşinci sırada yer aldığı görülüyor.
Avrupa geneline baktığımızda birinciliği Samsung’a kaptıran Xiaomi sıralamada çok fazla geriye düşmeyerek ikinci olarak konumlanmayı başarıyor.
Ancak dünya genelinde kararlı bir şekilde pazar payını arttırmaya ve büyümeye devam edeceği gözlemleniyor.
Konuya ilişkin
Xiaomi CEO’su Leijun Twitter’dan yaptığı açıklamada ;
“Mi hayranları, bunu paylaşmaktan mutluluk duyuyorum #Xiaomi şimdi:
- Avrupa’nın en çok yıllık büyümeye sahip 2 numaralı markası
- İspanya’nın en çok yıllık büyümeye sahip 1 numaralı markası
- Rusya’nın en çok yıllık büyümeye sahip 1 numaralı markası
- Belarus’un en çok yıllık büyümeye sahip 1 numaralı markası
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Genel
Resident Evil Village için şok çalıntı iddiası!
Resident Evil Village oyunu an itibariyle oyun dünyasına merhaba dedi. Capcom yapımı oyun serinin değişen hali ile bir kez daha hayranlarını karşıladı. Kısa sürede önemli satış rakamlarına ulaşan oyun ile alakalı şok bir iddia ortaya çıktı. 2013 yapımı Frankenstein’s Army filminin yönetmeni Richard Raaphorst, oyun içinde yer alan bir yaratığın olduğu gibi kendi filminden alındığını açıkladı. Richard Raaphorst Capcom‘u hırsızlıkla suçladı. Ayrıca yönetmen iddiasını filminden ve oyundan çekilen resimlerle kuvvetlendirdi.
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Resident Evil Village oyununda yer alan bir yaratık için çalıntı iddiası!
Korku oyunları tekrardan oyun dünyasında önemli bir yere sahip olmaya başlıyor. Gerilimin ve aksiyonun üst seviyede olduğu bu oyunlar yeniden popüler hale geliyorlar. Kuşkusuz bu oyunlar arasında ilk akla gelen serilerden biri de Resident Evil. Zombi, yaratık odaklı aksiyon korku oyunu olan seri, düşen popülaritesini tarz değiştirerek yakaladı. Resident Evil 7 ile birlikte yapımcı firma Capcom, oyunu standart silahlı aksiyon korku oyunu olmaktan çıkardı. Firma serinin yedinci oyunu ile birlikte aksiyonu ikinci plana atarak oyuncuları daha fazla korkuttu. Hatta artan gerilim yüzünden, oyunu tamamlayamayan pek çok oyuncu yer alıyor. Ancak övgülerin farkında olan Capcom, serinin sekizinci oyunu olan Village‘da da benzer bir yapıyı sürdürdü. Çıktığı günden bu yana önemli satış rakamlarını yakalayan korku oyununu şimdiden yılın oyunu olarak gösterenler dahi var. Ancak bugünkü konumuz biraz can sıkıcı olabilir. Zira oyun ile alakalı ilginç bir çalıntı iddiası ortaya atıldı.
Oyunda yer alan bir yaratığın, 2013 yapımı bir filmdeki karaktere oldukça benzer olduğu ortaya çıktı. 2013 yapımı Frankenstein’s Army filminin yönetmeni, Richard Raaphorst, LinkedIn hesabından yaptığı bir paylaşım ile kendi filminde yer alan yaratığın oyundaki ile hemen hemen aynı olduğunu açıkladı. Resident Evil Village içerisinde yer alan “Sturm” isimli yaratık, uçak pervanesi şeklindeki kafa yapısı ile dikkat çekiyor. Oyun içi “boss” olan karakterin daha önceden bir filmde yer alması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Zira Richard Raaphorst, oluşan bu durumdan son derece rahatsız. Richard Raaphorst “Sturm” karakterini ilk gördüğünde sinirlendiğini açıkladı. Daha sonra gurur duyduğunu açıklayan yönetmen tepkilerin ardından yeniden sinirlendiğini takipçileri ile paylaştı. Zira Capcom, bu durum ile alakalı yönetmene herhangi bir bilgi vermemiş. Hatta oyun içerisinde dahi adını anan olmamış.
Richard Raaphorst herhangi bir dava açmayacak!
Olaylar karşısında üzgün olduğunu belirten yönetmen, konuyu yargıya taşımayacağını duyurdu. Richard Raaphorst filmin haklarına sahip olmadığı için genel olarak dava açma yetkisinin olmadığını belirtti. Bununla birlikte yönetmen, hakkının teslim edilmemesi nedeniyle de oldukça üzgün. Capcom‘u bir nevi hırsızlıkla suçlayan Richard Raaphorst, tamamen kendi tasarımı olan karakterin izinsiz kullanılmasının hoş olmadığını açıkladı. Tüm bunların yanı sıra Capcom konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Zira firma şu an bulutların üzerinde diyebiliriz. Çıkışından bu yana rekorları alt üst eden oyun, Steam en çok satan oyun listesinde ilk 10‘a girmeyi başardı. Hatta sevilen korku oyunu listenin zirvesine dahi yerleşti. Ayrıca oyun eş zamanlı oynanma konusunda da önemli rakamlara ulaşmayı başardı. Resident Evil Village çıktığı ilk iki günde 100 binin üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.
Twitch‘te de oldukça popüler olan oyun, 600 bine yakın izleyiciye ulaşmayı başardı. Capcom‘un satış rekoru kırmasını beklediği oyun ile alakalı hırsızlık iddiaları atılsa da şu an oyunun başarısının önüne çok geçemeyecekmiş gibi gözüküyor. Tarz değişikliği ile yeniden yükselişe geçen Resident Evil serisi, uzun bir süre daha gündemde kalacakmış gibi gözüküyor. Serinin son oyunu Village, Steam‘de 279 TL‘ye satılmakta. Bununla birlikte serinin yedinci oyunu ile birlikte almak isteyen oyuncular için de fiyat 359 TL.
Resident Evil Village sistem gereksinimleri;
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500
- RAM: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti veya AMD Radeon RX560
- DirectX: Sürüm 12
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600 ve üstü
- RAM: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5700
- DirectX: Sürüm 12
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Genel
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İçindekiler
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