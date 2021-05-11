Samsung Kulaklıklar Kulak İltihabı Yapıyor İddiası!

Güney Kore’den, Samsung’un yeni kablosuz kulaklıklarının kulak iltihabına neden olduğunu iddia eden raporlar ortaya çıktı. CCTV News’in raporuna göre, birçok Koreli kullanıcı, Samsung TWS kablosuz kulaklıklarını taktıktan sonra kulaklarının iltihaplanma ve kabuklanma gibi semptomlara sahip olduğunu bildirdi.

Bakmakta fayda var: Samsung da ülkemize fabrika kuruyor!

Bildiğiniz gibi Samsung telefon üreticisi olmanın yanında ekosistem kurma tarafında da en iddialı markalardan bir tanesi. Bunun en iyi örneklerini telefonları, tabletleri akıllı saatleri ve bileklikleri ayrıca çıkarmış olduğu TWS (tam kablosuz bluetooth kulaklıklar) kulaklıklar da dahil. Ortaya atılan iddiaya cevaben Samsung, bu ürünün pazara girmeden önce uluslararası standart testlerden geçtiğini söyledi. Bu testler, ürünlerin tasarımlarında hiçbir zararlı madde içermediğini belgeleyen içerikler olduğunu da belirtmiş. Ayrıca Samsung, kulaklıkların “kulak içinde” olması nedeniyle terleme veya nemin benzer sorunlara neden olabileceğini iddia ediyor. Şimdiye kadarki raporlardan, kulak iltihabı şikayetlerinin daha çok Galaxy Buds Pro kullanıcı grubundan geldiği anlaşılıyor.

reklam

Şimdiye kadar Çin’den Galaxy Buds Pro‘nun kulakta kabarmalar ve iltihaplanmaya neden olduğu bildirilmiş. Raporu belirtenler, aktif gürültü azaltma etkisini sağlamak için Samsung Galaxy Buds Pro’nun kulak tıkaçlarını çok büyük tasarladığından dolayı olduğunu söylüyor. Bu büyüklükteki tıkaçların muhtemelen kulak kanalı içerisindeki deriyi uyarıyor olabilir. Bu sebeple de kulak iltihaplanması sorunu ortaya çıkabiliyor. Bu konuda Samsung, kulaklığın yapısı nedeniyle rahatsızlık olasılığını doğruladı. Şirket, kulak kanalını kuru tutarken kullanıcıların kulaklığı düzenli olarak temizlemelerini ve dezenfekte etmelerini öneriyor. Ek olarak, tüketici geri bildirimlerine göre kulak iltihabına kulaklık malzemesine alerjiler de neden olabiliyor. Samsung, kulaklık yapım malzemelerini resmi web sitesinde açıkça belirtiyor. Kulak kısmı akrilat malzeme kullanırken paslanmaz çelik kısım nikel olduğunu belirtiyor. Bu malzemelerden herhangi birine alerjiniz varsa, Samsung’un kablosuz kulaklıklardan uzak durmak isteyebilir veya başka bir markanın kulaklıklarını satın alabilirsiniz.

Bunun dışında Samsung’un diğer kulaklıkları hakkında bu tarz sağlık sorunlarına yol açan herhangi bir rapor da bulunmuyor. Eğer Galaxy Buds Pro kullanıyorsanız bu durumu göz ardı etmemekte fayda var. Samsung’un diğer kulaklıklarından birisi kullanıyorsanız eğer korkulacak bir durum olmadığını da ekleyelim. Samsung’un TWS kulaklık kanadında en güçlü modeli olan Galaxy Buds Pro‘nun teknik özelliklerine bakacak olursak eğer:

Sürücü birimi: 2 yönlü (11 mm woofer + 6,5 mm tweeter)

Mikrofonlar: 3 mikrofon (2 dış + 1 dahili) + Ses Alım Birimi + Rüzgar Koruması

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

ANC: Harici arka plan gürültüsünü % 99’a kadar azaltma, 2 ayarlanabilir seviye

Ortam Sesi: + 20dB’ye kadar yükseltme, 4 ayarlanabilir seviye Ses Algılama

Bixby Sesle Uyandırma Özelliği

Bağlantı: Bluetooth 5.0

Desteklenen Codec’ler: AAC, SBC, Ölçeklenebilir (Samsung tescilli)

Sensörler: Accelerometer, Gyro, Proximity, Hall, Touch, Voice Pickup Unit (VPU)

Uyumluluk: 1.5GB’den fazla RAM ile Android 7.0 veya üstü çalışıyor

IPX7 suya dayanıklılık

Boyutlar: 19,5 x 20,5 x 20,8 mm; Ağırlık: 6,3 g

Şarj kutusu: 50 x 50,2 x 27,8 mm; Ağırlık: 44,9 g

Pil: Kulaklıklar – 61mAh; Şarj Kutusu – 472mAh

Çalma Süresi: ANC AÇIK iken 5 saat (kulaklık) / 18 saat (kutu ile), ANC KAPALI iken 8 saat (kulaklık) / 28 saat (kutu), Qi Kablosuz Şarj, Hızlı şarj: 5 dakika şarjla 1 saat oynatma süresi