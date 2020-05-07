Samsung Galaxy A51 için OneUI 2.1 dağıtımı başladı!

Geçtiğimiz gün Romanya‘da gerçekleşen lansmanda Huawei, yeni orta segment tabletini, Huawei Y5p ve Huawei Y6p akıllı telefonlarını duyurdu. Bu cihazların sızıntıları önceden ortaya çıkmıştı fakat bu sefer resmi ağızdan duyurulmuş oldu.

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Huawei Y5p hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei Y5p, Huawei‘nin en yeni giriş seviye telefonlarından biri olarak karşımıza çıktı. Cihaz, alt ve üst tarafta eskiden telefonlarda gördüğümüz klasik çerçeveler ile gelecek. Telefonun ekranı, 5.45 inçlik 18:9 en boy oranına sahip TFT LCD ekran olacak. Arka tarafta 8 MP çözünürlüklü tek bir kamera bulunuyor. Ayrıca arkada bir de LED flaş mevcut. Ön taraftaki kameraya geldiğimizde ise 5 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram değerine sahip selfie kamerası bulunmakta.

Huawei Y5p, işlemci olarak Y6p‘nin de kullandığı Helio P22 yonga setini kullanıyor. Telefonun 2 GB RAM miktarı ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın depolama alanı microSD kart ile genişletilebilmekte.

Y5p, batarya tarafında 3.020 mAh değerinde bir pil kullanıyor. Tıpkı Y6p‘deki gibi bu cihazda da pili şarj etmek için microUSB bağlantı noktası tercih edilmiş. Telefonun yazılımsal özelliklerine baktığımızda Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile geleceğini biliyoruz. Ancak bu telefonda Google Hizmetleri(GMS) bulunmuyor. Bunun yerine Huawei‘nin kendi hizmet servisi olan HMS kullanılıyor.

Y5p, siyah, mavi ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Cihaz bugün 125€ fiyat etiketiyle ön sipariş aşamasına geçiyor. Ön sipariş ile yapılan alımlarda 40€ değerinde indirim yapılacak.