Samsung Galaxy A5 (2017) için Android Oreo güncellemesi sunulmaya başlandı. Dünya genelinde başlayan güncelleme, yeni Experience arayüzüyle beraber birçok yeni özelliği telefona ekliyor.

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Samsung Galaxy A5 (2017) için Android Oreo neler getiriyor?

1.3 GB boyutundaki güncelleme, şimdilik Romanya‘da yer alan kullanıcılar için sunuluyor. Samsung Experience 9.0 ve Android Oreo yeniliklerini kapsayan güncelleme telefona yeni özelliklerin eklenmesinin yanı sıra performans ve batarya iyileştirmelerini de kapsıyor.

Bu arada Samsung‘un Türkiye’deki güncelleme tarihlerini paylaştığı “guncelmiyiz.com” web sitesine göre ülkemizdeki Galaxy A5 (2017) modelleri Haziran ayı içerisinde bu güncellemeye kavuşacak. Hatta web sitesinde planlanan güncelleme tarihi olarak 15 Haziran günü belirtilmiş.