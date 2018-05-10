ZTE, ABD ambargosu sonrası global operasyonlarını durduruyor

Çin’in lider teknoloji ve akıllı telefon üreticilerinden biri olan ZTE, ABD hükümetinin yaptırımları sonrası global operasyonları durdurma kararı aldı. Hatırlarsanız Trump yönetiminin girişimleri sonrası ZTE‘nin ABD kökenli teknolojilerini kullanması yasaklanmıştı. Yani şirket artık ne Qualcomm‘dan işlemci alabiliyor hem de Google‘ın Android işletim sistemini kullanabiliyor. Bu yasağın sebebi ise Çinli şirketin İran yaptırımlarını ihlal etmesiydi.

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ZTE için şimdi ne olacak?

Şirket tarafından yapılan açıklamada, operasyonlar durduruluyorken şirketin “su üzerinde kalması” için yeterli nakit paranın olduğu belirtiliyor. Ayrıca global operasyonların durdurulma kararı, şirketin tamamen öldüğü anlamına gelmiyor.

Nisan ayında çıkan kararı değiştirmek veya düzenlemek adına ABD ile görüşmeler içerisinde olduğunu söyleyen ZTE, geçtiğimiz günlerde artık Qualcomm kullanamayacağı için Taiwan merkezli işlemci üreticisi MediaTek ile el sıkışmıştı. Ticaret Bakanlığı‘nın ZTE‘ye verdiği bu ambargo, tam 7 yıllık bir yasağı kapsıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan bu savaş, bakalım önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek.