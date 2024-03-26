Samsung cephesinin kısa bir süre önce piyasya sürdüğü Galaxy A35 akıllı telefonun fiyatı belli oldu. Samsug Galaxy A35 fiyat noktasında Türkiye pazarını oldukça memnun edecek bir fiyatla geldi. İşte Samsung Galaxy A35 fiyatı.

Samsung Galaxy A35 Fiyat Ne? Galaxy A35 Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy A35 Türkiye fiyatı 8GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip giriş modeli için 15.499 TL olarak belirlenmiş durumda.

Depolama alanını artırmak isteyenler için Galaxy A35 8GB RAM ve 256GB dahili depolama seçeneğiyle de müşterilere sunuluyor. Cihazın bu modelinin fiyatı ise 16.999 TL olarak açıklandı.

Samsung Galaxy A35 şu anda ön siparişe açılmış durumda. Online kanallar yoluyla cihazı ön siparişle almak mümkün. Cihazın stoklara geliş tarihi ise 2 Nisan olarak belirlenmiş durumda. Galaxy A35 fiyat konusunda müşterileri memnun edecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A35 Özellikleri Neler?

Galaxy A35 etkileyici özellikler sunuyor. Sekiz çekirdekli Exynos 1380 işlemciye sahip olan bu model, 128GB veya 256GB depolama alanıyla geliyor.

Ayrıca, Samsung One UI 6 ile Android 14’ü çalıştırıyor ve 5G bağlantısıyla gelecek nesil iletişim deneyimini sunuyor. Galaxy A35 ekranı 120Hz yenileme hızına sahip ve 6.6 inçlik büyüklüğüyle kullanıcısını tatmin ediyor.

Ayrıca, dayanıklı tasarımlarıyla toz ve suya karşı koruma sunuyorlar, böylece kullanıcılar her koşulda güvende hissedebilirler.

Galaxy A55 ve A35’in kamera özellikleri de dikkat çekici. Her iki model de üçlü arka kamera kurulumuna sahip, 50MP ana kamera, ultra geniş açılı lens ve makro sensörüyle zengin çekim seçenekleri sunuyor. Ayrıca, yüksek çözünürlüklü ön kameralarıyla, selfie tutkunlarını da unutmuyorlar.

Bu yeni Galaxy A serisi modelleri, Samsung’un kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunma stratejisini sürdürüyor. Yüksek performans, şık tasarım ve rekabetçi fiyatlarla, Galaxy A55 ve Samsung A35, akıllı telefon piyasasında rekabetçi konumda olmayı hedefliyorlar.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Mix Flip bir kez daha karşımızda

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A35 fiyatı nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!