Samsung Galaxy A32’nin tasarımı ortaya çıktı!

Samsung’un ismi son dönemde sürekli yeni Galaxy S21 ailesiyle gündeme geliyor. Fakat firmanın tek çalışması bu modelden ibaret değil. Çünkü firma, Galaxy A32 adlı bir yeni modeli de geliştirmeye devam ediyor. A32, Samsung’un en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu olacak olmasıyla da oldukça önemli bir model.

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2 gün önce Samsung’un destek sitesi üzerinde bilgileri girilen Galaxy A32’nin bugün de dijital tasarımları yani renderları ortaya çıktı. Bu yeni renderların doğruluk oranının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Kaynak ise son derece güvenilir bir kaynak olan WinFuture.de sitesi. Bu renderlarla birlikte cihazın renk seçeneklerini de şimdiden görmüş oluyoruz.

Görüntüleri incelediğimizde, Galaxy A32 tasarımının oldukça şık ve göz yormayan bir şekilde olduğunu görüyoruz. Yani cihazın arka kısmında her şeyin derli toplu olduğunu söyleyebiliriz. Kameraların çıkıntısının da minimum seviyede olduğu ve neredeyse arka yüzey ile birebir şekilde tasarlandığı fark ediliyor.

Ayrıca Galaxy A32’nin A52 ve A72 adlı daha üst modelleri de ilerleyen zamanlarda piyasaya çıkacak. Bu adlandırma sistemini de zaten A21, A51 ve A71 gibi modellerden biliyoruz. Bir başka bilgi daha vermek gerekirse bu yeni üç modelin 5G’li olmasına ek olarak, 4G’li versiyonlarının da sunulacağını söylemeliyiz. Samsung’un buradaki amacı ise daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlamak.

Galaxy A32 özellikleri nasıl olacak?

Söylenenlere göre Galaxy A32, 6.5 inç’lik LCD bir ekran ile gelecek ve bu ekran, ön kameradan dolayı damla çentikli olacak. Yani A Serisi’nde genelde gördüğümüz nokta şeklindeki ön kameranın şekli biraz değişiyor. İşin ilginç tarafı ise parmak izi sensörünün cihazın yan tarafında bulunacağının söylenmesi.

Donanım anlamında ise cihazda MediaTek Dimensity 720 SoC (işlemci), entegre 5G modem (6-GHz aşağısı network desteği), 48 megapiksel ana kamera, ultra geniş açı kamera sensörü, 2 adet makro veya derinlik sensörü gibi şeylerin bulunacağı belirtiliyor. Cihazın belirtilen RAM miktarı 4GB iken, dahili hafızasının da 128 GB olacağı söyleniyor. Cihazın çıkış tarihi, fiyatı gibi tüm bilgiler belirsiz fakat yakın zamanda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.