Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M20s tanıtıldı
Samsung Galaxy M20s, büyük bataryası ve agresif fiyat politikasıyla Hindistan için tanıtıldı. Telefonun en çok dikkat çeken detayı ise eski işlemcisi.
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Samsung, akıllı telefonlarıyla uzun süredir Android dünyasının zirvesinde. Şirketin A’dan Z’ye, onlarca farklı konfigürasyon ve fiyatta her tüketiciye uygun akıllı telefonları bulunuyor. Yakın zamanda yapacağı Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi S21 ailesini tanıtacak Güney Koreli dev, aynı zamanda uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla giriş seviyesinde var olmaya da devam ediyor. Bu uygun fiyatlı modellerden biri olan Samsung Galaxy M20s, Qualcomm Snapdragon 450 işlemcisi ile Hindistan için duyuruldu.
Samsung Galaxy M20s özellikleri ve fiyatı
Uygun fiyatlı M serisinin son üyesi olan Samsung Galaxy M20s, Hindistan pazarı için tanıtıldı. Akıllı telefon, 1.8GHz hızında çalışan Cortex-A55 Qualcomm Snapdragon 450 ile gelecek. 14nm olan bu işlemciyle ilgili en dikkat çekici özellik ise performansı ya da yetenekleri değil, yaklaşık üç yıllık nispeten eski bir işlemci olması. Depolama tarafında 3GB RAM ve 32 GB ile başlangıç yapacak M20s’in aynı zamanda 4GB RAM 64 GB depolama seçeneği de mevcut olacak. Ekran ise 6.5 HD+ çözünürlüğünde, infinity-V çentiğe sahip LCD bir panel olacak. Önde 5 MP F2.2 diyaframa sahip bir kamera bulunurken, arka tarafında ise 13 MP ana kamera , 2 MP makro ve 2 MP derinlik kamerası bulunacak. 5.000 mAh batarya ise 15W’a kadar hızlı şarj destekleyecek. Telefon kutudan Android 10 ile gelecek ve 122$ fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneği bulunacak.
Özellikleri hayal kırıklığı
Samsung Galaxy M20s, uygun fiyatlı bir akıllı telefon. Ancak, Güney Koreli şirket bu uygun fiyatı sağlarken özelliklerinden oldukça fazla kısmış durumda. Xiaomi ve Realme gibi Çinli akıllı telefon üreticileri, uygun fiyatlı akıllı telefonlarına 5G gibi özellikler getirmeye hazırlanırken, Samsung’un bu duruma ters olarak eski bir işlemci kullanması hayal kırıklığı yaratacak gibi duruyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite FCC üzerinde görüntülendi!
Xiaomi Mi 11 Lite çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Serinin yeni üyesi son olarak FCC üzerinde görüntülendi.
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Xiaomi Mi 11 Lite, bazı ülkelere Poco F2 adıyla gelebilir!
Akıllı telefon dünyasında son dönemlerde yaptığı atılım ile öne çıkan Xiaomi, yeni serisi Mi 11 için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. 2021 yılında firmanın en önemli markası olması beklenen akıllı telefon serisinin daha düşük özelliklere sahip versiyonu Mi 11 Lite modeli de her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yakın bir zamanda teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefon, son olarak FCC üzerinde görüntülendi.
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Batarya kapasitesi resmi olarak ortaya çıkan Xiaomi Mi 11 Lite, 4250 mAh‘lik pil ile kullanıcılarını karşılayacak. 33W hızlı şarj desteğinin yer alacağı öğrenilen akıllı telefon, teknik özellik bakımından bizleri orta seviyede karşılıyor. Son yayımlanan sızıntıya göre Snapdragon 732 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. FCC üzerinde M2021K9AG model numarasıyla listelenen akıllı telefon, ortaya atılan iddialara göre bazı pazarlara Poco F2 adıyla giriş yapacak. İddianın en büyük dayanağı olarak ise Poco F2‘nin K9A model numarasına sahip olacak olması. Henüz kesinleşen bir gelişme olmasa da iki cihazın bu konuda büyük benzerlikler içermesi iddiaları oldukça güçlendiriyor. Bakalım firma bu yıl içerisinde çıkacak iki model ile alakalı nasıl bir yol izleyecek bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 5G, Samsung’un sitesinde görüntülendi!
Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Galaxy A32 5G, resmi Samsung web sitesinde görüntülendi. Galaxy A32 5G resmi olarak açıklanmış oldu.
Samsung’un 2021 yılında tanıtacağı yeni orta seviye modeli A32, Samsung tarafından resmi olarak açıklanmış oldu. Bugün Samsung Destek sayfasında ilk kez görüntülenen Galaxy A32 5G, bu sayede resmi olarak açıklanmış oldu.
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Galaxy A32 5G, Samsung Destek’te görüntülendi!
Dün Bluetooth 5.0 desteği ile birlikte geleceği ortaya çıkan Galaxy A32 hakkında bugün yeni bilgiler mevcut. Samsung’un resmi internet sitesine eklenilen Galaxy A32, hem gerçekten varlığını ispatladı, hem de isminin doğruluğunu kanıtladı.
Galaxy A32 hakkında bilinen diğer detaylara göz attığımızda Galaxy A32 5G‘nin MediaTek Dimensity 720 yonga seti ile birlikte geleceğini biliyoruz. Öte yandan 4GB Ram bellek desteğine sahip olan Galaxy A32, üzerinde 6.5 inç büyüklüğünde Infinity-V ekran taşıyor.
USB-C, 15W hızlı şarj desteği, 3.5mm jak girişi, parmak izi sensörü ve 5G gibi birçok özellik ile birlikte gelecek olan Galaxy A32, Android 11 işletim sistemi ile yakın bir tarihte de tanıtılmış olacak.
Gelen diğer sızıntılarda Samsung tarafından geliştirilen ve Hindistan Standartları Bürosu tarafından onaylanan üç model daha ortaya çıktı. Galaxy A32 5G hakkında bilgi toplanırken, listede Galaxy A52, Galaxy F62 ve Galaxy A32 4G modellerinin de varlığı dikkat çekti. Cihazlar hakkında fazla bilgi yer almasa da söylentilere göre Galaxy A52 gücünü Snapdragon 720G yonga setinden alacak. Galaxy A32 4G ve Galaxy F62 hakkında ise neredeyse hiçbir bilgi mevcut değil.
Görünüşe göre Samsung Galaxy A32 5G, orta-üst segment arasında özellikler taşıyacak. Özellikleri dolayısıyla uygun fiyatlı olması beklenilen Galaxy A32 hakkında şimdilik fazla bilgi söz konusu değil. Bakalım Samsung, 5G destekli yeni modeli Galaxy A32’yi ne zaman tanıtacak. Sizce Galaxy A32’nin fiyatı ne kadar olacak?
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Akıllı Telefonlar
Realme V15, ön sipariş sürecinde 450 binin üzerinde satıldı!
Tanıtım tarihinden önce ön sipariş ile satışa sunulan Realme V15, kısa sürede 450 bin adedin üzerinde satış yapmayı başardı.
Daha öncesinde Realme Koi ismi ile bilinen Realme V15‘in tanıtım günü geldi çattı. 7 Ocak‘ta tanıtılacak olan Realme V15, tanıtım tarihinden önce ön sipariş ile satışa sunuldu. JingDong adlı internet sayfasında satışa sunulan V15, kısa sürede ulaştığı yüksek satış rakamı ile dikkat çekti.
Realme‘nin yeni modellerinden birisi olan V15, yüksek sayılabilecek özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Tanıtım tarihinden önce ön siparişe sunulan V15, kayda geçen verilere göre 474.662 adet sattı bile. Bu satışın arkasında cihazın performansını sağlayan birimler var ancak asıl rolü cihazın eşsiz tasarımı oynuyor diyebiliriz.
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Realme V15’in özellikleri ve fiyatı!
Üç farklı renk ile satışa sunulan Realme V15, ön tarafında AMOLED bir ekran taşıyor. Bu ekranın üzerinde delikli ön kameraya ev sahipliği yapan V15, arka kısmında üçlü kamera grubu taşıyor. 64MP‘lik ana kamera ile gelen V15, bir ultra geniş açı, bir de makro sensöre yer veriyor.
Gücünü 5G destekli MediaTek Dimensity 800U‘dan alan Realme V15, bu işlemciyi 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Öte yandan 128GB depolama, USB-C, 65W hızlı şarj desteği, ekran altı parmak izi sensörü gibi birçok özellik ile gelen V15, 200 gram ağırlığa sahip.
Cihazın fiyatına baktığımızda ise Realme V15, 6GB Ram + 128GB depolamalı versiyonunda 278 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. 8GB Ram + 128GB depolamalı model ise 325 Dolar fiyat etiketi ile satılıyor.
Ön siparişlerde ciddi satış rakamları elde eden Realme V15, ön sipariş süreci tamamlanana kadar ortalama 500 bin adet satmış olacak. Dediğimiz gibi bu başarıyı cihazın tasarımı ve uygun fiyatı çok etkiliyor. Bakalım Realme, 7 Ocak’ta yapacağı lansmanda cihaz hakkında başka ne gibi detaylar paylaşacak. Sizce V15, tanıtımdan sonra da satışlardaki performansını koruyacak mı?
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Forumdan Son Mesajlar
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Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 16 saat önce
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Yazan: market2020, 22 saat önce
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Yazan: levent_orgun, 1 gün önce
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Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
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Yazan: market2020, 3 gün önce