Samsung Galaxy A32 5G modeli duyuruldu

Samsung, 5G barındıran uygun fiyatlı Galaxy A32 5G modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu, kamera tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Güney Kore merkezli teknoloji devi, amiral gemisi modeli Galaxy S21‘i tanıtmaya hazırlanırken, bütçe dostu telefon arayışında olan tüketicileri memnun edecek bir duyuru yaptı. Paylaşılan bilgiye göre yeni akıllı telefon, bugüne kadarki en uygun fiyatlı 5G telefonu olacak.

Avrupa pazarında satışa sunulacak Samsung Galaxy A32 5G modeli, 6,5 inç büyüklüğünde damla çentikli HD+ çözünürlük sunan bir TFT LCD ekrana sahip. Söz konusu çentikte 13 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerasına sahip.

Telefonun arka kısmında ise dörtlü bir kurulumdan oluşuyor. Bu kuruluma; 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcısı yer alıyor. Ayrıca bu telefonun yan panelinde parmak izi okuyucu sensör yer alıyor.

Söz konusu akıllı telefonun işlemcisi net olarak açıklanmasa da MediaTek Dimensity 720‘nin kullanılmış olabileceğini tahmin ediliyor. Birden çok RAM seçenekleri (4GB, 6GB ve 8GB) ve 64GB / 128GB depolama alanıyla satışa sunulacak cihaz, 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile karşımıza çıkıyor.

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Samsung Galaxy A32 5G modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç HD+, TFT LCD

İşlemci: Resmi olmamakla birlikte, MediaTek Dimensity 720

RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 64 GB ya da 128 GB (1 TB’ye kadar microSD desteği)

Ön Kamera: 13 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)

Boyutlar: 164,2 mm x 76,1 mm x 9,1 mm

Ağırlık: 205 gram

Fiyat: 279 Euro

Siyah, beyaz, mavi ve mor renkleri olmak üzere dört farklı renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy A32 5G, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip baz modeli için 279 euro fiyat etiketi açıklanmış durumda. Söz konusu telefon 12 Şubat itibarıyla çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

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