Vivo Y51A modeli resmen duyuruldu

Vivo, yeni orta sınıf akıllı telefonu Y51A modelini piyasaya sürdü. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir: Apple eski cihazları için güncelleme yayınladı

reklam

Vivo’nun yeni akıllı telefonu gücünü Snapdragon 662 işlemcisinden alırken, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. 6,58 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekran ile gelen akıllı telefon, damla çentikli yapıya sahip.

Söz konusu çentikte 16 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kameraya sahip olan telefonun parmak izi okuyucu sensörü de ekran içine entegre edilmiş durumda. Vivo Y51A modelinin arka kısmında ise üçlü bir kurulumdan oluşuyor. Bu kuruluma; 48 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya; 8 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel makro lens eşlik ediyor.

Vivo Y51A modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.58 inç büyüklüğünde FHD+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Funtouch OS 11

Bağlantı: Çift SIM, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi

Boyutlar: 163,86 × 75,32 × 8,38 mm

Ağırlık: 188 gram

Renkler: Titanium Sapphire, Crystal Symphony

Fiyat: 245 dolar

Son olarak Vivo Y51A modelinin işletim sistemi Android 11 olurken, Funtouch OS 11 arayüzü ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Pil kapasitesi ise 5.000 mAh olurken cihaz 18W hızlı şarj desteğine de sahip.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!