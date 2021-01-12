Samsung Galaxy Unpacked 2021 Teaser Videosu Yayınlandı!

Bütçe dostu akıllı telefon denilince akla gelen markalardan biri olan Honor, yakında V40 5G modeli ile tüketiciyle buluşacak. Bugün itibariyle cihazın canlı görüntüsü ortaya çıktı.

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Honor V40’da bizleri neler bekliyor ?

Honor V40, sol üst köşede çift özçekim kamerası sunan 80 derecelik, 6.72inç FHD+ AMOLED şelale ekran ile gelecek. Bu ekran 120Hz ekran yenileme hızına aynı zamanda 300Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Yeni model 10 bit renk desteği sunan bir ekranla çıkacak. Honor’un bu seneki işlemci tercihi ise orta-üst segmentin gözdesi Mediatek Dimensity 1000+ oluyor.

V40 kamera tarafında da iddialı

Honor’un yeni amiral gemisi Honor V40, düşük ışıkta oldukça iyi sonuçlar veren RYYB filtresine sahip 50 MP‘lik bir kamera ile geliyor. Huawei’nin de amiral gemisi cihazlarının kamerasında kullandığı bu filtre, Honor‘un hala Huawei‘den izler taşıdığının da bir göstergesi.

Yeni model, Xiaomi’ den izler taşıyor

Honor, mobil ekosistemde neredeyse en önemli donanım haline gelen kamera çözümünde bu defa fark yaratmadı. Çinli akılı telefon üreticinin kameralara yansıyan son sızıntısında, V40 modelinin kamera tasarımı gün yüzüne çıkmış oldu. Kamera sensörlerinin yapısı yakın zamanda tanıtılan Xiaomi Mi 10T modelini akıllara getirmedi değil. Üst kısımda büyükçe bir sensör, hemen altında ise üç kamera ve LED flaşı kare dizilimde görüyoruz.

Honor V40 5G 66w hızlı şarjı, Magic UI 4.0, HMS ve daha fazlasıyla 18 Ocak’ta Çin’de tanıtılacak.

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