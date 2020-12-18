Samsung Galaxy A32 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!

Samsung Galaxy A32 5G yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde görüntülendi.

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Samsung Galaxy A32 5G de Geekbench’e uğradı!

Samsung, Galaxy A serisine şu sıralar yoğun mesai harcıyor. Galaxy A72 5G modelinden sonra serinin bir diğer üyesi olan Galaxy A32 5G ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden sızdırılan akıllı telefon şimdi de Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon tekli çekirdek performansında 478 puan alırken, çoklu çekirdek performansında da 1595 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Tasarımı daha önce yapılan sızıntılar ile kesinleşen Samsung Galaxy A32 5G, bizleri Dimensity 720 işlemcisi ile karşılayacak. 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. 6.5 inçlik damla çentikli ekran ile geleceği öğrenilen akıllı telefon henüz değeri tam belli olmayan bir adet ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu dikkat çeker iken, kameraların teknik özellikleri henüz kesinleşmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde FCC‘ye de uğrayan akıllı telefon 5000 mAh değerinde batarya kapasitesine ve 15W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Sade bir tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefonun yakın bir zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor.