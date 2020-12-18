Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy A32 5G yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni orta seviye akıllı telefonu Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Samsung Galaxy A32 5G de Geekbench’e uğradı!
Samsung, Galaxy A serisine şu sıralar yoğun mesai harcıyor. Galaxy A72 5G modelinden sonra serinin bir diğer üyesi olan Galaxy A32 5G ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Tasarım detayları ve bazı teknik özellikleri daha önceden sızdırılan akıllı telefon şimdi de Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon tekli çekirdek performansında 478 puan alırken, çoklu çekirdek performansında da 1595 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Tasarımı daha önce yapılan sızıntılar ile kesinleşen Samsung Galaxy A32 5G, bizleri Dimensity 720 işlemcisi ile karşılayacak. 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. 6.5 inçlik damla çentikli ekran ile geleceği öğrenilen akıllı telefon henüz değeri tam belli olmayan bir adet ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu dikkat çeker iken, kameraların teknik özellikleri henüz kesinleşmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde FCC‘ye de uğrayan akıllı telefon 5000 mAh değerinde batarya kapasitesine ve 15W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacak. Sade bir tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefonun yakın bir zaman içerisinde tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A53 5G resmi olarak tanıtıldı!
Oppo A53 5G resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun fiyatı da belli oldu.
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Oppo A53 5G yaklaşık 200 dolarlık fiyat etiketiyle geliyor!
Oppo yeni bir orta seviye 5G özellikli bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. A53 5G modelini geliştiren firma, daha önceden Hindistan’da satışa çıkarttığı A53 modelinden tamamen farklı bir cihaz ile rekabete katılıyor. Teknik özellikleri daha önce sızdırılan akıllı telefon orta seviyede bizleri karşılamakta. Gücünü MediaTek yapımı Dimensity 720 işlemcisinden alacak olan akıllı telefon, 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.
6.5 inçlik LCD FullHD+ ekran ile kullanıcılarını karşılayacak olan Oppo A53 5G, delikli ekran teknolojisine ve bir adet 8 MP değerinde ön kameraya sahip olacak. Öte yandan cihazın ekran yenileme hızının da 90 Hz olduğu öğrenildi. Arka tarafta üçlü kamera kurulunun dikkat çektiği akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. 4040 mAh batarya kapasitesinin bizleri karşıladığı akıllı telefon kullanıcılarına 10W‘lık şarj desteği sunacak. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan modelin fiyatı 198 dolar olarak belirlenirken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekli üst modelin fiyatı henüz bilinmiyor. Öte yandan akıllı telefonun 21 Aralık tarihinde satışa çıkacağı öğrenildi.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Avrupa fiyatları ortaya çıktı!
Samsung, önümüzdeki ay yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S21’i resmen duyuracak. Samsung Galaxy S21 serisiyle ilgili çoğu detay gün yüzüne çıkarken, telefonların fiyat bilgisi de tanıtımına sayılı günler kala ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy S21 serisi, selefine göre daha ucuz olacak!
Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S20 serisinin yüksek fiyatları nedeniyle tüketiciler tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. GalaxyClub adlı internet sitesinin ulaştığı bilgiler ise Koreli üreticinin bu yaklaşımından bir nebze de olsa geri adım attığını gösteriyor. Samsung Galaxy S21 ailesinin sızdırılan Avrupa fiyatlarına göre, serinin 128 GB’lık başlangıç modeli 879 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Galaxy S20’nin 999 Euro’luk başlangıç fiyatı dikkate alınırsa aradaki fark oldukça dikkat çekici görünüyor.
Serinin ortanca modeli Galaxy S21+ selefinden yaklaşık 20 Euro ucuz görünürken, tek zamlanan telefon ise Ultra versiyonu olacak. Kamera odaklı telefonun, önceki model olan Galaxy S20 Ultra’ya göre 50 Euro pahalı olduğu gözlerden kaçmıyor.
- Galaxy S21 5G 128 GB: 879 Euro
- Galaxy S21+ 5G 128 GB: 1079 Euro
- Galaxy S21 Ultra 5G 128 GB: 1399 Euro
14 Ocak’ta tanıtılacağı bildirilen Samsung Galaxy S21 serisi, pek çok açıdan önemli yenilikler ile geliyor. Sırasıyla 6.2″, 6.7″ ve 6.8″ Dynamic AMOLED ekrana sahip seride 120Hz tazeleme hızı standart olarak sunulacak. Gücünü 5G destekli Exynos 2100 işlemciden alan seride 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunacak. Son olarak Galaxy S21 Ultra modelinde seride bir ilk olarak S Pen desteğinin sunulacağını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Vivo X60, Exynos 1080 ile Geekbench’te görüntülendi!
Vivo, 2020 yılının son akıllı telefon serisi olacak olan Vivo X60 serisini 28 Aralık’ta Çin’de gerçekleştireceği lansman ile tanıtacak. Yenilikçi kamera özellikleri ile tanınan akıllı telefon ailesi, Exynos’un en yeni yonga seti ile piyasaya sürülecek. Samsung‘un geliştirdiği Exynos 1080 yonga seti ile satışa çıkacak olan cihazın Geekbench sonuçları ortaya çıktı.
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Vivo X60, Exynos 1080 ile nasıl bir performans verecek?
Exynos 1080, Samsung‘un ilk 5 nm üretim süreci ile üretilen yonga seti olarak tanıtıldı. Bu yonga seti entegre bir 5G modem ile birlikte geliyor. Exynos 1080‘in 2,8 GHz ile çalışan bir adet Cortex-A78 ve 2,6 GHz ile çalışan üç adet Cortex-A78 çekirdeği bulunuyor. Bu dört çekirdeğin haricinde gündelik işler için kullanılan dört adet Cortex-A55 çekirdeği de mevcut. Samsung‘un yeni yonga setini ilk kullanacak telefon ise Vivo X60 olacak. Cihaz, Geekbench‘te Exynos 1080 ve 12 GB RAM ile birlikte görüntülendi.
X60, daha önce V2047A model numarası ile görüntülendiği için Geekbench‘te görüntülenen cihazın bu cihaz olduğu belirlendi. Telefon tekli çekirdekte “888”, çoklu çekirdekte ise “3244” skor aldı. 12 GB RAM‘i bulunan cihaz, Android 11 tabanlı OriginOS arayüzü ile gelecek. Vivo‘nun “X” serisi, performansın yanı sıra oldukça iyi bir kamera deneyimi de sunuyor. Vivo X50 Pro Plus, hala DxOMark sıralamasında üst sıralarda bulunuyor. 28 Aralık tarihinde tanıtılacak X60 serisinin de benzer bir performans vermesi bekleniyor.
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