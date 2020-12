Samsung One UI 2.5 güncellemesi, Galaxy A50 ve A90 5G’ye geldi

Samsung One UI 2.5 güncellemesinin, Samsung Galaxy A50 ve Samsung Galaxy A90 5G modellerine sunulduğu bildirildi. Bu gelişmeyle beraber söz konusu cihazlar, One UI 2.5 güncellemesini alacak telefonlar listesinde yerlerini kapmış oldular.

Samsung’un ilk olarak Galaxy Note 20 ailesiyle birlikte piyasaya sürdüğü One UI 2.5 arayüzü, Galaxy M21 başta olmak üzere Samsung’un çoğu cihazına gelmişti. Orta seviye cihazlarına One UI 2.5’i verme konusunda bugüne kadar yavaş adımlar atan Samsung, çalışmalarını hızlandırmaya başladı. SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, Galaxy A50 ve A90 5G’ye One UI 2.5 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Samsung hakkındaki haberler ve gelişmelerle alakalı kamuoyuna bilgiler veren SamMobile’ın açıklamasına göre, bugünden itibaren Sri Lanka, Hindistan ve Güney Kore’deki Galaxy A50 ve A90 5G sahipleri, One UI 2.5’i telefonlarına yükleyebilecekler. Samsung’un OTA yoluyla kademeli olarak dağıttığı güncellemenin Avrupa bölgesine ve diğer bölgelere ne zaman geleceğiyse bilinmiyor.

One UI 2.5, Samsung Galaxy A50 ve A90 5G’ye neler getiriyor?

Boyutu 1.203 MB olan güncelleme sayesinde Galaxy A50 ve Galaxy A90 5G kullanıcıları, Galaxy Note 20 ailesindeki özelliklerin çoğuna kavuşacaklar. Bu özellikler arasında kablosuz DeX desteği, Always on Display için bitmojiler ve yazma düzeni iyileştirilmiş Samsung klavye bulunuyor. Aralık 2020 için yayınlanan Android güvenlik yamasını da bünyesinde bulunduran One UI 2.5, kullanıcıların telefonlarına Pro video modu da ekliyor.

Bahsettiğimiz gibi güncelleme şimdilik yalnızca Sri Lanka, Hindistan ve Güney Kore’deki Samsung kullanıcıları için yayınlandı. Ancak yine de küçük bir dipnot ekleyelim: Samsung’un çok yakında diğer ülkelerde de kademeli olarak yayınlamaya başlayacağı One UI 2.5 güncellemesi, yayınlanmasının hemen ardından Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle kısmından yüklenebilecek.

