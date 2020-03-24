Samsung Galaxy A31 modeli resmen tanıtıldı!

Samsung, büyük rekabetin yaşandığı orta segment telefon pazarına A serisinin yenisi Samsung Galaxy A31 modelini tanıttı.

Çinli üreticilerin rekabetçi fiyat politikası karşısında atağa geçen Güney Koreli şirket, ardı ardına uygun fiyatlı telefonlarını tanıtıyor. Galaxy A31, sahip olduğu bataryasıyla ve segmentinde pek görülmeyen kamera kurulumuyla öne çıkıyor.

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Samsung’un tanıtılan cihazı, yeni nesil tasarım çizgisini devam ettiriyor. Prizma Siyah, Mavi, Kırmızı ve Beyaz olmak üzere dört renk kullanıcılara sunulan telefon, parmak izi sensörünü ekranın içine yerleştirilmiş.

Samsung Galaxy A31, 6.4 inç büyüklüğünde olan 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla geliyor. Ekranda yer alan damla çentik 20 Megapiksellik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka tarafında ise 48 Megapiksellik ana kameraya, 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 5 Megapiksel makro kameranın yanı sıra 5 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.

Galaxy A31 modeli, gücünü MediaTek tarafından geliştirilen Helio P65 yonga setinden alıyor. Cihaz ayrıca 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki farklı seçenek ile kullanıcılara sunuluyor. Çift SIM desteği de sunan telefonun batarya kısmında ise 5000 mAh kapasiteli pil karşımıza çıkıyor. USB-C girişi üzerinden şarj edilen bu pil, 15W hızlı şarj desteğine sahip.

Son olarak Samsung Galaxy A31, kutusundan Android 10 işletim sistemi ve One UI 2 kullanıcı arayüzüyle çıkıyor. Orta segment akıllı telefon pazarında yerini alması beklenen Galaxy A31’in çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.