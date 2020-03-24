Devasa ekranlı Redmi Smart TV MAX tanıtıldı!

Xiaomi, 98 inç büyüklüğünde dev bir 4K ekrana sahip yeni akıllı televizyonu Redmi Smart TV MAX modelini tanıttı. Ürünün resmi sayfası, kapılar ve merdivenler için boyut bilgileri dahi içeriyor. Bu sayede devasa ekranlı akıllı televizyonu evinize getirebilmek için gerekli kontrolleri de yapabiliyorsunuz.

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Redmi Smart TV MAX, tek kişilik standart bir yataktan yüzde 13.6 daha büyük!

Yeni akıllı televizyonun 98 inç büyüklüğündeki ekranı, tek kişilik standart bir yataktan yüzde 13,6 daha büyük. Bu da neredeyse bir masa tenisi tahtasıyla eş değer oluyor. Bu durumun daha rahat kavranabilmesi adına şirket tarafından görsellere de yer verildi. Xiaomi, sinema keyfini evlere kadar getirmek için iddiasından ödün vermiyor.