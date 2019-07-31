Samsung Galaxy A30s üç arka kamerayla gelebilir!

Samsung Galaxy A30s modelinin Galaxy A30‘dan farklı olarak üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A30s tahminleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung son yıllarda alt-orta akıllı telefon pazarındaki liderliğini kaybetmişti. Hiç şüphesiz bunda Huawei, Xiaomi gibi Çinli rakiplerinin aynı fiyata daha üstün teknik özellikler sunan telefonlar üretmeleri de etkili olmuştu. Eski konumunu tekrar kazanmak isteyen Samsung bu yıl popüler Galaxy J serisini bitirdi, Galaxy M serisini başlattı ve geçmişte sadece orta-üst seviyede konumlandırdığı Galaxy A ailesini yeniden yapılandırarak aileye pek çok yeni üye ekledi. Böylece serinin hedef kitlesini büyüttü.

Ailenin giriş düzeydeki akıllı telefonlardan biri olan Galaxy A30‘un güncellenmiş hali olan Galaxy A30s‘in bazı özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. A30s, öncülünden farklı olarak iki yerine üç arka kameraya sahip olacak. Bu kameralardan ikisinin yine ana kamera ve ultra geniş açı kamera olması bekleniyor. Üçüncü kameranın ise telephoto lens olacağı tahmin ediliyor.

3 GB RAM‘li model büyük ihtimalle Infinity-V çentikli bir ekranla gelecek. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan telefonun diğer teknik özelliklerinin Galaxy A30‘dan çok farklı olması beklenmiyor. Şirket içindeki bir kaynağa göre telefon üretilmeye Hindistan’da başlandı. Tahminlere göre Galaxy A30s‘in 11 Ağustos tarihinde tanıtılması bekleniyor.