iPhone modelleri 2020 yılında 5G bağlantı desteğiyle gelebilirler. Ailenin tüm üyelerinin yeni bağlantı standardını desteklemesi bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Apple bu yıl iki yeni iPad daha tanıtabilir!

iPhone tahminleri

Amerikalı teknoloji devi Apple, son yıllardaki bütün büyük teknoloji geçişlerinde olduğu gibi 5G konusunda da Android tarafındaki rakiplerinin gerisinde kaldı. Fakat yeni hamlesiyle 5G‘de elini güçlendirmeyi planlıyor. Analist Ming-Chi Kuo‘ya göre şirket 2020‘de tanıtması beklenen üç akıllı telefonunda da 5G desteği sunacak.

Apple yeni teknolojinin maliyetinin düşmesini bekleyerek rakiplerinin aksine bu özelliği telefon serisinin tüm üyelerine yayabilir. Ayrıca şu anda hizmete sunulan çok parçalı LTE tabanlı 5G‘nin çok daha üstünde bağlantı hızlarına ulaşılması muhtemel.

2020 model cihazların ekran boyutlarının 5,4 inç ve 6,7 ​​inç arasında değişmesi, daha küçük bir TrueDepth kameraya ve çentiğe yer verilmesi bekleniyor. Telefonların arka kameralarının lazer destekli hale geleceği de tahmin ediliyor.