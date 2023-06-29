Samsung’un Galaxy A serisi, ilerleyen dönemde Galaxy A25 modeliyle beraber genişleyecek. Henüz piyasaya sürülmemiş olan bu uygun fiyatlı cihazın tasarımı, internete sızan görsellerle beraber ortaya çıkmış durumda. Samsung cephesinin Galaxy A24’ün tasarımını çok sevdiği ve bir daha değiştirmek istemediğini söylemek mümkün!

Samsung Tasarım Konusunda Yenilik Yapmayacak!

Galaxy A25 modeli, Samsung’un Galaxy A1x modellerinin bir üstünde konumlandırılan Galaxy A2x serisinin bir sonraki üyesi olacak. Giriş seviyenin orta seviyeye yakınlaştığı segmentte yer alan cihaz, tasarım konusunda selefiyle birebir aynı olacak gibi görünüyor.

Cihazın fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, Samsung Ar-Ge masraflarını kısmak için tasarıma dokunmamayı seçmiş olabilir. Ancak yine de bu sızdırılan görsellerin şimdilik sadece iddia düzeyinde olduğunun unutulmaması gerekiyor. Belki cihaz ilerleyen dönemlerde daha farklı bir tasarım ile bizi karşılayabilir.

Sızıntılara göre, telefonun boyutları 162 x 77,5 x 8,3 mm olacak. Bu da önceki model olan A24 ile oldukça benzer. 6.44 inç boyutlu damla çentikli ekran ve ekran altındaki nispeten kalın çene kısmı da Galaxy A24 ile tıpatıp aynı. Yan taraftaki ses düğmeleri bile değişmemiş gibi görünürken, parmak izi okuyucu yine güç düğmesine entegre edilmiş.

Arka tarafta ise üç kamera modülü bulunuyor, ancak detaylı kamera özellikleri henüz bilinmiyor. Giriş seviyesi bir telefon olduğu için etkileyici yeteneklere sahip bir kamera beklenmiyor. Galaxy A24 zaten güzel fotoğraflar çekiyordu. Galaxy A25 ufak tefek farklılıklarla gelebilir.

Galaxy A25’in lansman tarihi ve diğer ayrıntıları henüz bilinmiyor. Ancak şimdiden Galaxy A24’ün birçok özelliğini bu modele miras bırakacağını söylemek mümkün. Galaxy A24 zaten sevilen bir modeldi. Samsung cesur hamleler yapmaktan kaçınarak hem geliştirme masraflarını azaltıyor hem de cihazın kullanıcılar tarafından sevildiğinden emin oluyor. Bunun Apple tarafından yıllardır kullanılan bir strateji olduğunu biliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A25’in selefinden bazı özellikleri miras alması doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!