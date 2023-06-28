Xiaomi yakında Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro modellerini piyasaya sürebilir. Cihazlar hakkında resmi bir duyuru yapılmış olmasa da, çevrimiçi olarak ikilinin fiyat ve özellikleri ortaya çıkmış durumda. Xiaomi 13T serisi, güçlü özelliklerine rağmen uygun fiyatıyla amiral gemilerine kök söktürecek! İşte bitirim ikiliye ait tüm detaylar!

Xiaomi 13T ve 13T Pro Amiral Gemilerini Kıskandıracak!

Xiaomi 13T serisinin Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Her iki akıllı telefonun da MIUI 14 işletim sistemiyle çalışacağı ve 144Hz yenileme hızına sahip ekranlara sahip olacağı belirtiliyor. Xiaomi 13T’nin 67W hızlı şarjı destekleyeceği, Xiaomi 13T Pro’nun ise 120W hızlı şarj sunacağı söyleniyor.

Her iki telefonun da Xiaomi 13 serisinin diğer modelleri gibi Leica imzalı arka kameralarla geleceği söyleniyor. Görünen o ki, Xiaomi cephesi bu modellerde hiçbir şeyden ödün vermek istemiyor. Ayrıca cihazların 5,000mAh büyüklüğünde devasa bataryalarla geleceği de söylentiler arasında.

Ünlü sızıntı kaynağı SnoopyTech ise bu söylentilere ekleme yaparak, sosyal medya hesabı üzerinden yaklaşmakta olan Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro’nun fiyat ve teknik özelliklerini paylaştı. Paylaşıma göre, telefonlar 1 Eylül tarihinde tanıtılacak. Tepe model olan Xiaomi 13T Pro’nun 799 Euro, Xiaomi 13T’nin ise 599 Euro fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.

Xiaomi 13T’nin siyah renkte sunulabileceği, Xiaomi 13T Pro’nun ise çayır yeşili adı verilen ve Xiaomi 13’lerde de gördüğümüz bir renge sahip olabileceği tahmin ediliyor. Xiaomi 13T’nin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle gelmesi beklenirken, 13T Pro’da daha önce Vivo X90S’te gördüğümüz Dimensity 9200+ işlemcisi yer alabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Dimensity 9200+ işlemcili Vivo X90S AnTuTu’da performans rekoru kırmış ve Snapdragon 8 Gen 2’yi geride bırakmıştı. Xiaomi’nin yeni canavarı 13T Pro’dan da aynı başarıyı bekleyebiliriz.

İki telefonun da Leica markalı kameralara sahip olacakları belirtilse de, sensörlerin özellikleri henüz bilinmiyor. Xiaomi 13T’nin 8GB RAM + 256GB depolama seçeneğiyle sunulması beklenirken, Xiaomi 13T Pro’nun ise 12GB RAM + 256GB depolama ile geleceği tahmin ediliyor.

Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro’nun Xiaomi 13 Pro’nun yakın bir kardeşi olarak tanıtılabileceği söyleniyor. Ancak, Xiaomi 13T serisinin piyasaya sürülmesine dair henüz resmi bir onay olmadığı için şimdilik bu bilgilere biraz çekingen yaklaşmakta fayda var.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13T’lerin özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!