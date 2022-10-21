Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi Samsung, her kullanıcıya uygun cihazlar üretmeye devam ediyor. Bugün şirketin yeni çıkacak telefonu Samsung Galaxy A24’ün temel özellikleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Ayrıntılar Vietnamlı yayın The Pixel tarafından sızdırıldı. Akıllı telefon, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy A23’ün halefi olarak piyasaya sürülecek. Galaxy A24 cihazının lansman zaman çizelgesi şu anda bilinmiyor. Şimdi gelin hep beraber yeni aygıtın ayrıntılarına bir göz atalım

İçindekiler Samsung Galaxy A24 Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

Samsung Galaxy A24 Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

Haberler, Samsung Galaxy A24’ün FHD+ çözünürlüğe sahip 6,24 inç AMOLED bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Ekranın 90Hz yenileme hızı sunacağı tahmin ediliyor. Hatırlatmak gerekirse, akıllı telefonun selefi bir LCD ekrana ev sahipliği yapıyordu. Güney Koreli markanın bir su damlası çentiği mi yoksa bir delikli bir erkan tasarımını mı kullanacağı belirsizliğini koruyor. Cihazın arka panel dizaynı da hala bir merak konusu

Raporda Galaxy A24’ün şirketin kendi menşei bir Exynos 7904 işlemci ile donatılacağı belirtiliyor. Cihaz 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip olacak, ancak lansmanda daha fazla bellek seçeneği görebiliriz. Öte yandan, Yeni canavar 15W şarj destekli 4.000mAh pil ünitesi ile desteklenecek. Donanım tarafının eski modele göre sönük kaldığını açıkça söyleyebiliriz. Şirket bu telefon ile A serisine yeni bir sınıf açmış gibi gözüküyor.

Görüntüleme cephesinde, iddialar Galaxy A24’ün OIS destekli 48MP ana sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 5MP üçüncü atıcıdan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuyla geleceğini söylüyor. Şirket bu arka kamera modülünün yanı sıra, öz çekim ve görüntülü aramalar için öne bakan 16MP çözünürlüklü bir kamerayı da cihaza eklemiş.

Tabi ki bu yazılanlar şu anlık sadece bir söylentiden ibaret. Kaynaklar ne kadar güvenilir olursa olsun, asıl özellikler için Güney Koreli şirketin lansmanını beklemekte fayda var. Telefonun fiyatı ve bulunabilirliği ise 3. taraf kaynaklar tarafından da bilinmemekte. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

Samsung cihazları ile ilgili diğer haber ve incelemelerimiz:

Samsung Sektörün En Hızlı 8.5Gbps LPDDR5X DRAM’ini Piyasaya Sürdü!