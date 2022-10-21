Samsung, Galaxy A04 ve A04s’in piyasaya sürülmesinin ardından şirketin en yeni bütçe A serisi telefonu olan Galaxy A04e’yi sessizce tanıttı. 6,5 inç HD+ Infinity-V ekrana ve çentik içinde 5MP kameraya sahip.

Ayrıca Helio G35 olması gereken Sekiz Çekirdekli bir işlemciye sahip. Telefonda 2MP derinlik sensörüne sahip 13MP arka kamera bulunuyor. Telefonun parmak izi sensörü yok ve A04 ve A04s ile aynı 5000mAh bataryaya sahip.

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İçindekiler Samsung Galaxy A04e Özellikleri

Samsung Galaxy A04e Özellikleri

6,5 inç (1560 × 720 piksel) HD+ LCD Infinity-V ekran

IMG PowerVR GE8320 GPU ile 2.3GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G35 12nm işlemci

32GB Depolama ile 3GB RAM, 64GB / 128GB Depolama ile 4GB RAM, mikro SD kart ile 1TB’a kadar genişletilebilir

One UI Core 4.1 ile Android 12

Çift SIM (nano + nano + microSD)

LED flaşlı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ön kamera

3,5 mm ses girişi

Boyutlar: 1164,2 x 75,9 x 9,1mm; Ağırlık: 188g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS

5.000 mAh pil

Samsung Galaxy A04e Siyah, Açık Mavi ve Turuncu Bakır renk seçenekleriyle geliyor. Bu ayrıntılara yalnızca resmi listeden sahibiz ve yakında Endonezya ve diğer Asya ülkelerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.