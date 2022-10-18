Samsung, 8.5Gbps’ye varan veri aktarım hızlarıyla sektörün en hızlı LPDDR5X DRAM’ini piyasaya sürdü. Şirketin 14nm EUV süreci kullanılarak üretilen yeni bellek yongaları Qualcomm’un Snapdragon Mobile platformlarında kullanılmak üzere onaylandı.

Bu yılın başlarında Samsung, 7.4Gbps’ye varan maksimum veri aktarım hızlarına ulaştı. Qualcomm gibi markalarla işbirliği sayesinde Güney Koreli firma LPDDR5X DRAM’in kullanılabilirliğini bir yıldan fazla hızlandırmayı başardı. Bu çipler önümüzdeki yılın üst düzey akıllı telefon ve tabletlerinde Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle birlikte kullanılabilecek.

LPDDR5X DRAM, üst düzey akıllı telefonların yanı sıra dizüstü bilgisayarlarda, yüksek performanslı bilgi işlem cihazlarında, sunucularda ve otomobillerde de kullanılıyor. Samsung, daha fazla otonom otomobilin sensörlerden çok fazla veri yakalaması ve işlemesi nedeniyle otomotiv sektöründe LPDDR5X DRAM yongalarının güçlü bir şekilde büyüdüğünü gördü. Yüksek performanslı bilgi işlem alanında LPDDR DRAM, markaların güç tüketimini azaltmasına yardımcı olarak sahip olma maliyetini önemli ölçüde düşürebilir.

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Samsung Electronics Bellek Ürün Planlama Ekibi Başkan Yardımcısı Daniel Lee, “LPDDR bellekler akıllı telefonların ötesinde yapay zeka ve veri merkezi uygulamalarında da kullanılmaya devam ettikçe, bellek ve SoC tedarikçileri arasındaki güçlü işbirliği daha da önemli hale geliyor. Samsung, gelecekteki LPDDR standartlarına yönelik ekosistem hazırlığını geliştirmek için Qualcomm Technologies gibi yenilikçilerle aktif olarak çalışmaya devam edecektir.”