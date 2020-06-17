Samsung Galaxy A21s tanıtıldı

Doogee S88 Pro geçtiğimiz gün özellikleriyle ortaya çıktı. Cihazın diğer telefonlarda pek bulunmayan özellikleri ve sağlamlığı ön plana çıkıyor. Telefonun tasarımı Iron Man’in kaskına benzer bir yapıda olup kenarları oldukça sağlam bir çerçeve ile geliyor.

İlginizi çekebilir: Huawei Enjoy 20 Pro, tüm özellikleriyle sızdırıldı!

Doogee S88 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Doogee S88 Pro, 10.000 mAh kapasiteli pili ile oldukça ilgi çeken bir cihaz olacak. Cihazı farklı yapan bir diğer özellik ise arka tarafında Iron Man gözlerine benzeyen LED RGB ışıkları ve tasarımı. Telefonun yan tarafında özelleştirilebilir iki düğme bulunuyor. Bu düğmeler basış sayısına göre farklı işlevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca cihazın NFC desteği ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı şirketin kendi arayüzü bulunmakta.

Doogee S88 Pro, 19 saat boyunca aralıksız 3D oyunları oynatabiliyor. Ayrıca 5W ters kablosuz şarj desteği ile cihazı bir powerbank gibi kullanabilirsiniz. Telefonun kendi kablosuz şarj desteği ise 10W değerinde olacak. Cihazın çok konuşulan bir başka özelliği ise çok dayanıklı olması. S88 Pro, 1.5m pürüzlü yüzeye, 2m pürüssüz yüzeye kadar düşmeye dayanıklı. Bu testler 1000 kez tekrarlanmanın sonucunda sorunsuz bir şekilde tamamlanmış. Cihaz 1.5m suda 2 saat, 1m suda ise bir gün kalabiliyor. Ayrıca IP69K sınıfı bir telefon olduğu için yüksek basınç ve yüksek sıcaklıktaki suya ekstra dayanıklıdır.

Cihaz donanımsal anlamda neler sunuyor?

S88 Pro, aşırı soğuk ve sıcakta hatta yüksek nem ve asitte bile dayanıklılığını sürdürebilen bir cihaz. Donanımsal özelliklerine baktığımızda 6.3 inçlik 1080p çözünürlüklü bir ekranı bulunduğunu görüyoruz. Cihaz MediaTek Helio P70‘ten gücünü alıyor ve 6 GB RAM, 128 GB genişletilebilir depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta 21 MP çözünürlüklü ana kameranın bulunduğu üçlü bir dizilim mevcut. Eski olarak değerlendirebileceğimiz IMX230 sensörlü ana kamera 4K 30 fps video kaydı yapabiliyor. Ana kameranın dışında 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP derinlik algılayıcı sensör bulunuyor.

S88 Pro, ön tarafta damla çentikli 16 MP çözünürlü selfie kamerası ile geliyor. Genel olarak özelliklerine baktığımızda ise cihaz donanımsal anlamda orta segment fakat dayanıklılık, tasarım ve pil konusunda üst seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz şu anda Doogee Mall ve AliExpress üzerinden ön siparişe çıkmış durumda. Ön sipariş fiyatı 200$/180€ olacak fakat resmi çıkışın ardından 250$/225€ fiyatına yükselecek. İlk siparişler 21 Haziran tarihinde gönderilecek.