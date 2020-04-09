Samsung Galaxy A21 modeli tanıtıldı!

Şubat ayında Sony tarafından tanıtılan ve orta sınıf bir cihaz olarak konumlanmış olan Xperia 10 II modelinin, Birleşik Krallık fiyatı resmi olarak açıklandı ve cihaz ön satışa sunuldu. Xperia 10 II, 15 Haziran’da kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.

İlginizi çekebilir: Sony Xperia 1 II, Zeiss işbirliğiyle tanıtıldı!

Sony Xperia 10 II modelinin Birleşik Krallık’taki fiyatı ne kadar?

Daha önce, Avrupa pazarında 370 Euro civarında bir fiyata sahip olması planlanan cihazın fiyatı tam olarak netleşmemişti. Birleşik Krallık için ise; resmi açıklama geldi. Cihazın fiyatı Avrupa’da planlanan fiyata yakın tutularak 320 İngiliz Sterlini olarak belirlendi. 15 Haziran’da satışa sunulacak cihaz için; İngiltere’de ön siparişler şimdiden açıldı. Sipariş veren kullanıcılar ise iki aydan fazla bir süre boyunca beklemek zorunda kalacak. Bu ön satış hamlesi ile, Sony’nin yine ilginç stratejiler peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıllarda ülkemizden de çekilen Sony markası, umarım bir şekilde eski, parlak günlerine yeniden döner ve ülkemizde de Sony cihazları yeniden görmeye başlarız.

Cihazın özellikleri neler?

Sony Xperia 10 II, IP65/IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip, 3 kameralı arka kamera modülü ve OLED ekran paneli ile bizleri karşılıyor. 6 inç’lik OLED ekran’da Full HD+ çözünürlük desteği sunulacak. Ayrıca, 21:9 ekran formatı da bu panelde yer etmiş durumda. Sony’nin yakın zamanda çıkardığı cihazlarda 21:9 ekran formatının kullanılmaya başlandığını da görmüştük. Snapdragon 665 yonga setinin dahil edileceği Xperia 10 II’de 4 GB RAM ve arttırılabilir yapıda 128 GB depolama desteği bulunacak. Ayrıca Sony, bataryadan yakınan kullanıcıları da dinlemiş olacak ki; 2780 mAh batarya kapasitesi bu cihazda 3500 mAh’e çıkarılmış. Şunu da belirtmeden geçmeyelim ki cihazda hızlı şarj desteği yer almayacak.

Siz cihaz ile ilgili ne düşünüyorsunuz; lütfen yorumlarda belirtin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!