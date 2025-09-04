Bu videoda Samsung’un A Serisi’nin en yeni üyesi olan Samsung Galaxy A17 5G modelini kutusundan çıkarıyor ve ilk detaylara göz atıyoruz.

Samsung Galaxy A17 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 164.4 x 77.9 x 7.5 mm, IP54 Sertifikası

Ekran: 6.7 inç, FHD+, Super AMOLED, 90Hz, 800 nit parlaklık

İşlemci: Exynos 1330

RAM/Depolama: 8GB / 256GB

Kamera: 50MP + 5MP + 2MP / 13MP Ön Kamera

Ses: Mono Hoparlör

Batarya: 5000 mAh, 25W

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

Fiyat: 14.999 TL

Peki siz Samsung Galaxy A17 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyata alınır mı? Bu fiyata başka hangi telefonu tercih edersiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Samsung #SamsungGalaxyA17 #Unboxing