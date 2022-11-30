Samsung’un yeni bir Galaxy A14 5G akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığını zaten biliyoruz. Şimdi, cihaz kısa süre önce bazı sertifika tabanlı web sitelerinde tespit edildi ve bu da cihazın yakında piyasaya sürüleceğini ima ediyor.

Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy A14 5G modeli, iki sertifika veritabanında görüldü. İlki, Hindistan BIS (Hint Standartları Bürosu) ve Tayland’ın NBTC’si (Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu). Haber, Mukul Sharma tarafından Twitter’da paylaşıldı ve tweet’te ayrıca iki sertifika görüşünün ekran görüntüleri de yer aldı. NBTC listesinde Galaxy A14 5G, SM-A146P/DSN model numarasını taşır.

Öte yandan BIS veritabanı, cihazı SM-A146B/DS model numarasıyla listeliyor. Ne yazık ki, sertifika web sitelerinde paylaşılan tüm bilgiler bu kadardı. Önceki raporlar, cihazın bazı temel özelliklerini ortaya çıkarmış olsa da… Cihazın iki yonga seti versiyonu ile piyasaya sürülmesi bekleniyor; ABD pazarı MediaTek Dimensity 700 yonga setini alırken, dünyanın geri kalanı orta sınıf bir Exynos işlemciye ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, büyük bir 5.000 mAh pil ile güçlendirilecek. Ön tarafta, Galaxy A14 5G’nin Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.8 inçlik bir ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Bu arada arka tarafta 50 MP ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu bulunurken, ön tarafta da sızdırılmış basın görüntülerine göre su damlası çentik üzerinde 13 MP bir selfie kamerası yer alacak.