Samsung’un yaklaşan orta sınıf Galaxy A14 5G isimli akıllı telefonunun piyasaya sürülmesine günler kaldı. Telefon son zamanlarda çeşitli sertifika sitelerinde dolaşıyor. Öyle ki cihaz Samsung Hindistan’ın web sitesinde bile görüldü. Son gelişmede ise, Galaxy cihazı temel özellikleriyle Google Play Console sitesinde ortaya çıktı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Samsung Galaxy A14 5G, Google Play Console Veritabanında Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy A14 5G, Google Play’da “Samsung S5e8535” kod adlı bir yonga seti ile eşleştirilmiş şekilde yakalandı. Çoğu kişiye göre bu kod adı yeni Exynos 1330 işlemci ile ilişkilendiriliyor. Listeleme, çipin 2.4GHz hızında iki Cortex-A78 çekirdeğine ve 2.0GHz hızında altı adet A55 çekirdeğine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bununla beraber yeni cihaza 950MHz’de çalışan bir Mali-G68 GPU da eşlik edecek.

Ayrıca, akıllı telefon 2400 x 1080 piksel Full-HD+ çözünürlük üreten, 450 DPI ekran yoğunluğuna sahip, damla çentik tasarımlı bir ekranla gelecek. Galaxy A14 5G’nin 6 GB RAM kapasitesine ev sahipliği yaptığı söyleniyor. Ancak, cihaz başka bellek seçenekleriyle de karşımıza çıkabilir. Galaxy A14 5G’nin MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden güç alacak bir modelinin de olacağını belirtmekte fayda var. Bu varyantın belirli bölgelerle sınırlı kalması olası. Referans olarak, Dimensity 700’e sahip Galaxy A13 5G modellerini gösterebiliriz.

Önceki raporlar Galaxy A14 5G’nin 60Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç bir IPS LCD ekranla geleceğini ortaya koymuştu. Özçekimler için ön tarafta 13 megapiksel kamera yer alacak. Arkada ise cihaz, 50 megapiksel birincil snapper ile üçlü kamera kurulumuna sahip olabilir. Yeni orta sınıf telefon, muhtemelen OneUI 5.0 tabanlı Android 13 işletim sistemini kutudan çıkar çıkmaz çalıştıracaktır. Akıllı telefonun 15W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh bataryaya sahip olması da beklenenler arasında. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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