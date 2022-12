Amiral gemilerini güncelledikten sonra Samsung, şimdi OneUI 5’i orta sınıf cihazlarına yayıyor. Kısa süre önce Galaxy M42, Hindistan’da kararlı One UI 5 güncellemesini aldı. Güney Koreli şirket Android 13 tabanlı yazılımı Galaxy A13 5G, Galaxy A51 5G ve Galaxy XCover 5 için yayınlıyor. Şu anda güncelleme Avrupa’da dağıtılmaya başlandı, diğer bölgelere de gelecek.

Galaxy A13 5G için One UI 5 güncellemesi, “A136BXXU2BVK3” ürün yazılımı sürümüyle yayınlanıyor. En son yazılım şu an itibariyle yalnızca belirli Avrupa bölgelerinde mevcuttur. Galaxy A51’in (Model numarası SM-A516V) Verizon 5G sürümü, “A516VSQU5FVK1” yapı numarasıyla One UI 5 güncellemesini alıyor.

En son Android 13 güncellemesi, Galaxy XCover 5’e de yayılıyor. Güncelleme şu anda Avrupa’da yayınlanıyor ancak yakında diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.

Yeni güncelleme, Android 13 ile birlikte sunulan tüm yeni özellikleri getiriyor ve Kasım 2022 güvenlik düzeltme ekini de içeriyor. Her zaman olduğu gibi, yazılım aşamalı olarak yayılıyor, bu nedenle herkesin kullanımına sunulması birkaç gün sürebilir.

Yukarıda belirtilen cihazlara sahipseniz, bir OTA bildirimi için gözünüz açık olsun. Ayarlar’a gidip Yazılım Güncelleme’yi seçip “İndir ve yükle”ye dokunarak güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Hatırlamak gerekirse, One UI 5 çok sayıda görsel değişiklik ve iyileştirme getiriyor. Yeni bildirim simgeleri ve bildirim arayüzleri gibi. Yazılım ayrıca istiflenebilir widget desteği, Bixby Metin Araması, yeni çoklu görev hareketleri ve daha fazlasını içeriyor.