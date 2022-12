Samsung’un bir grup yeni Galaxy Book cihazı üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Kısa süre önce Galaxy Book 2 Go Wi-Fi ve Galaxy Book 2 Go 5G, Bluetooth SIG veri tabanında göründü ve destek sayfaları markanın resmi web sitesinde yayına girdi. Şimdi, iki Samsung dizüstü bilgisayarı, temel özelliklerini açıklayan ABD FCC sertifikasyon web sitesinde görüldü.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) web sitesi, Samsung Galaxy Book 2 Go Wi-Fi ve Galaxy Book 2 Go 5G’nin sırasıyla Hermes 14″ (WiFi) ve Hermes 14″ (5G) kod adlarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu, cihazların 14 inçlik bir ekrana sahip olacağına dair ipuçları veriyor.

Ayrıca, liste, 5G’li varyantın Gümüş ve Açık Gri tonlarında geleceğini, Wi-Fi modelinin ise yalnızca Açık Gri renkte geleceğini gösteriyor. Ayrıca FCC, Galaxy Book 2 Go Wi-Fi’nin 224 mm x 15 mm x 324 mm boyutlarında olacağını doğruladı. Bunların yanı sıra cihaz 45W hızlı şarjı destekleyecek.

Belirtildiği gibi, dizüstü bilgisayarlar daha önce Samsung Galaxy Book 2 Go (model numarası NP340XNA) ve Book 2 Go 5G’nin (NP345XNA) Bluetooth v5.2 ile geleceğini doğrulayan Bluetooth SIG web sitesinde görüldü. Muhtemelen Windows 11’i kutudan çıkarır çıkarmaz çalıştıracaklar. Söylentilere göre Galaxy Book2 Go serisi, Qualcomm FastConnect 6700 ve Wi-Fi 6E için destek taşıyacak.

İki Samsung cihazının destek sayfası da markanın İngiltere destek web sitesinde yayına girdi ve yakında piyasaya sürüleceğini ima etti. Dizüstü bilgisayarlarla ilgili ayrıntılar henüz oldukça kısa. Güney Koreli şirket, yaklaşan Galaxy kitapları hakkında henüz bir şey doğrulamadı. Yakın gelecekte onlar hakkında daha fazla şey öğrenmeliyiz. En son güncellemeler için buralarda kalın.