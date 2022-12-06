Samsung Galaxy Z Flip 4’ün Maison Margiela sürümü, bazıları için biraz fazla pahalı olabilir. Daha küçük bir bütçeyle bir moda patlaması arayanlara Samsung, Z Flip 4 için boyun askılıkları oluşturmak üzere İspanyol moda markası El Ganso ile ortaklık kurdu.

İşbirliği, Samsung’un birçok kasası gibi D halkası olan kasalara takılabilen 7 kordonla sonuçlandı. Kordonlar, Bora Purple gibi tonlar ve El Ganso’nun pek çok ayakkabısı ve kıyafetinde bulunan Fransız kurdelesi dahil olmak üzere Galaxy telefonlarından ilham alan renklere sahip.

Kordonların kendisi çok süslü değil, ama çok da pahalı değiller. Her biri sadece 10 Euro. Süslü malzeme de kullanılmadı, sadece polyester. Bunları El Ganso’nun resmi sitesinde ve ayrıca İspanya ve Portekiz’deki belirli perakende satış noktalarında bulabilirsiniz.

Samsung’un Mobilite Alanı Pazarlama Direktörü Valentín Hernández, “Bu, önemli yeni kilometre taşlarını içerecek bir işbirliğinin ilk duyurusu.” dedi.