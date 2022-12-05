Samsung bir süre önce GDDR7 belleklerinin neler sunduğunu sergilemişti. Bugün, Ian Cutress , Samsung’un yaklaşmakta olan G7 belleği hakkında yeni bilgiler paylaştı.

36Gbps Hız ve PAM3 Sinyali

Slayt, Samsung’un GDDR7 belleğinin ilk olarak 36Gbps bant genişliğine sahip olacağını doğruluyor. Bu GDDR7 modülleri 36Gbps hızında çalışıyor ve bu da 384-bit veri yolu hızı üzerinden 1.728TB/s’lik devasa bir etkin bant genişliği anlamına geliyor. Bu, RTX 4090’dan %70 daha fazladır. Bu yeni GDDR7 bellek veri merkezi, HPC, mobil, oyun ve otomotiv pazar segmentlerini hedefliyor.

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Bu, AMD’nin RDNA2 GPU’larının kullandığından neredeyse 2 kat daha fazla. Dünyanın en hızlı bellek modülleri unvanı 24Gbps G6 modülleriyle Samsung’dan başkasına ait değil. Bu yeni modeller, NVIDIA’ya özel olan ve Micron tarafından üretilen GDDR6X’ten çok daha hızlı.

İkinci önemli özellik ise PAM3 sinyali. Micron’un GDDR6X belleği ise PAM4 sinyalizasyonunu kullanıyor. PAM3, 3 farklı değere yol açan 3 farklı seviye kullanır; -1, 0 ve 1. Belirli bir eşik kullanılarak sinyalin değeri tespit edilebilir. Benzer şekilde, bu yeni bellek GDDR6’da kullanılan NRZ’ye (Non-Return to Zero) göre %25 daha iyi verimlilik sunmaktadır.

Çıkış Tarihi

G7’nin piyasaya sürülmesi için net bir tarih olmamakla birlikte, umutlarınızı çok yüksek tutmayın. GDDR7 son derece hızlı ve muhtemelen şu anda sektör için çok hızlı. NVIDIA’nın RTX 4000 ve AMD’nin RX 7000 GPU’ları zaten G6/G6X bellek kullanıyor, dolayısıyla GDDR7 ancak bu şirketlerden biri yenileme planlıyorsa gerçek bir çözüm haline gelebilir.

Ada ve RDNA3 yenilemelerinin bu teknolojiden yararlanıp yararlanamayacağını söylemek zor. NVIDIA performans tacını çoktan ele geçirdi ve AMD’nin performans açısından NVIDIA ile eşleşmek gibi bir niyeti yok. AMD, NVIDIA’nın pazar payını ele geçirmeyi hedefliyor çünkü tipik Monolitik çipiniz, alt-orta segmentteki bir MCM tasarımıyla rekabet edemez.

NVIDIA büyük olasılıkla Ada’yı G7 ile piyasaya sürmeyecek çünkü Micron ile bir sözleşme içinde olduklarından şüpheleniyoruz. Öte yandan AMD bunu yapabilir ancak NVIDIA’yı tüm cephelerde yenmek için Büyük Navi GPU’ya büyük miktarda nakit harcamak anlamsız olacaktır. Bu hem AMD hem de tüketici için çok maliyetli olacaktır.