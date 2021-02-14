Samsung Galaxy A02s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Hangisini almalı serimizin yeni konukları BBK Holding çatısı altında olan Oppo ve Realme oldu. Markalarının birbirlerine neredeyse denk olan cihazlarını sizler için karşılaştırdık. Teknik özelliklere baktığımızda bazı noktalarda Realme 7 Pro öne çıkıyorken kimi zamanda Oppo Reno 4’ün öne çıktığını görmekteyiz.

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Realme mi Oppo mu? Hangisini tercih etmeli?

Oppo ülkemize geldikten kısa süre sonra aynı kanal içerisinden Realme’de ülkemize geldi. Ayrıca birçok cihazını da satmaya başladıktan sonra Realme’ye olan ilgi daha da arttı. Birçok akıllı telefon kullanıcısı da hangisini alsam diye düşünürken Realme telefonları da listesine ekledi. Özellikle ülkemizde en çok tercih sebebi olan orta segmentte bu iki markanın birçok telefonu mevcut.

Sizde bu iki markanın telefonlarından Realme 7 Pro veya Oppo Reno 4’ten birini tercih edeceğim ama hangisini tercih etsem bilemiyorum diyorsanız önemli konu da var ki; fiyatlar. Realme 7 Pro’nun çıkış fiyatı ve güncel fiyatına oranla indirim yerine zamlanması, zaman zaman yaşanan stokta bulunmama sorunlarıyla beraber kuzeni olarak adlandırabileceğimiz Oppo Reno 4, Realme 7 Pro yerine alınır mı sorusunu da düşündürdü. Siz de eğer bu iki akıllı telefon arasında bir seçim yapacaksanız eğer karşılaştırma videomuzu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…