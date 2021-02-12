Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 serisi Türkiye’de satışa sunuldu
Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21 ailesini Türkiye’de resmen satışa sundu. Şirketin amiral gemisi akıllı telefonları tasarımları ve fiyatları ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni amiral gemileri Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra’yı tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Ön siparişe açılan akıllı telefonlar, bugün itibarıyla ise hem fiziksel hem de çevrimiçi mağazalarda satışa sunuldu.
Kullanıcılar, 12-28 Şubat’ta Samsung’un bayilerinden veya Online Mağaza’dan ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyasından faydalanarak yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlara daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek. Ancak Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus kutularından maalesef şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak.
Samsung Galaxy S21 özellikleri
- Ekran: 6,2 inç ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
- Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Telefoto: 64 MP f/2.2
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 4.000 mAh
Samsung Galaxy S21 Plus özellikleri
- Ekran: 6,7 inç ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB veya 256 GB
- Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
- Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Telefoto: 64 MP f/2.2
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 4.800 mAh
Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri
- Ekran: 6,8 inç ekran paneli, 1440 x 3200 çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
- RAM: 12 GB ya da 16 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 + Telefoto: 10 MP f/2.4
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 5.000 mAh
Son olarak Galaxy S21 ailesinin Türkiye fiyatları;
- Samsung Galaxy S21 128 GB: 9.999 TL
- Samsung Galaxy S21+ 128 GB: 12.999 TL
- Galaxy S21+ 256 GB: 13.499 TL
- Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB: 15.999 TL
- Galaxy S21 Ultra 256 GB: 16.499 TL
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Black Shark 3 Türkiye’de satışa sunuldu
Xiaomi tarafından mobil oyunculara hitap eden akıllı telefonu Black Shark 3 modeli Türkiye’de satışa çıktı. Şirketin oyun odaklı akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin desteklediği Black Shark markasının Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro isimli telefonlarının baz modeli artık Türkiye’de de satışa çıktı. Türkiye pazarına resmi garantili olarak ilk kez satışa sunulan cihaz, oyun odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.
6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran ile karşımıza çıkan Xiaomi Black Shark 3; AMOLED ekranı ve 90 Hz yenileme hızı ile hem kaliteli hem de akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’ten alan cihazı, şirket ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla destekliyor. Kutusundan Android 10 tabanlı JoyUI arayüz ile çıkıyor.
Xiaomi Black Shark 3 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 90 Hz yenileme hızı, 6,67 inç Full HD AMOLED, 1080×2400 çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera; 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4.720 mAh, 65 W hızlı şarj veya 18 W manyetik şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı JoyUI
- Renkler: Lightning Black, Star Silver, Armor Gray veya Bright Pink
Xiaomi’nin çevrimiçi mağazalarından satın alabileceğiniz Xiaomi Black Shark 3 için Türkiye’de 6.999 TL’lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Daha iyi bir mobil oyun deneyimi için fiziksel tetik tuşlarına, büyük bir ekrana ve özel bir soğutma sistemine sahip olan akıllı telefon, standart kullanımda da amiral gemilerini aratmayan bir performans sunabiliyor.
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Akıllı Telefonlar
Canon, fotoğraf temizleme uygulaması Photo Culling’i duyurdu
Canon, iOS ekosistemi için geliştirdiği yeni Photo Culling uygulamasını duyurdu. Uygulama, iOS kullanıcılarının fotoğraf rulolarını temizleyebilmelerine yardımcı oluyor. Üstelik Canon’un açıklamasına göre, bunu yaparken de yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor.
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Apple’ın iPhone’larının kameraları gün geçtikçe kendisini geliştiriyor, çekim kalitesi ve çözünürlük oranları yükseliyor. Buna bağlı olarak da iPhone’larımızla çektiğimiz fotoğrafların boyutları inanılmaz seviyelere ulaşıyor. E hâl böyleyken, zaman zaman kendimizi telefonumuzu elimize alıp fotoğraf silerken buluyoruz.
Fakat telefonumuzda binlerce fotoğraf varsa, onları tek tek ayıklayıp hangisini sileceğimize karar vermemiz çok fazla zamanımızı alabiliyor. İşte Canon’un geliştirdiği Photo Culling uygulaması, tam bu noktada devreye giriyor. Telefonumuzdaki birbirinin aynısı yahut benzeri olan fotoğrafları otomatik olarak bulan Photo Culling, bunları yapay zeka sayesinde önümüze getiriyor ve silmeyi isteyebileceğimiz konusunda bize öneri yapıyor.
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Photo Culling uygulamasında, sizi dakikalarca zaman ayırarak fotoğraf ayıklamaktan kurtaracak iki temel özellik var; Similar Culling ve Whole Culling. (Uygulamanın Türkçe dil desteği olmaması nedeniyle özelliklerin ismini orijinal adıyla yazacağız). Bu özellikleri kullanarak fotoğraf galerinizdeki birbirlerine benzer fotoğrafları saniyeler içerisinde bulabiliyorsunuz.
Canon Photo Culling uygulamasının arayüzü işte böyle
Similar Culling özelliği, iPhone’unuzun fotoğraf galerisindeki birbirlerine şekil ve yapı bakımından benzeyen fotoğrafları bulabilmenize imkân veriyor. Örneğin yeşil bir alanda ayaktayken çekilmiş dört farklı pozunuz olduğunu farz edin; Similar Culling, işte bu dört fotoğrafın birbirlerine benzemesi nedeniyle onları bir araya getiriyor ve içlerinden silmek istedikleriniz olabileceği konusunda uyarıyor.
Whole Culling ise; parazit, keskinlik, gözün kapalı/açık olması ve duygu durumunuz olmak üzere 4 farklı analiz gerçekleştiriyor. Dört farklı kritere uyan fotoğraflarınızı saniyeler içerisinde bulan WholeCulling sayesinde, hoşunuza gitmeyen fotoğrafları kolaylıkla silebiliyorsunuz.
Photo Culling uygulaması, fotoğraf galerinizdeki fotoğrafları yapay zeka teknolojisi sayesinde bulurken; ayrıca tek tıkla istediğiniz fotoğrafları da ortadan kaldırmanızı mümkün hâle getiriyor. Sizler de Photo Culling’i kullanmak isterseniz, buradaki bağlantıya tıklayarak uygulamayı App Store’dan indirebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Ultra YouTube’da ortaya çıktı
Xiaomi Mi 11 Ultra, Filipinli bir Youtuberın Tech Buff PH isimli kanalında yayınladığı videoda ortaya çıktı. Daha önce de Weibo hesabı Digital Chat Station, cihazla ilgili bazı detayları paylaşmıştı. Bu paylaşıma göre Mi 11 Ultra, 2K çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Bunlara ek olarak 67W kablosuz şarj desteği sunacak.
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Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin YouTube videosundaki detayları:
Videoda telefonun siyah ve beyaz renk varyantları var. Mi 11 Ultra’ın delikli yapıda bir selfie kamerası var. Önceki sızıntılarda selfie kamerasının 20MP çözünürlükte olduğu iddiaları vardı. Telefonun arkasında ise kamera yapısına entegre olarak bir de küçük ekran görmek mümkün. Cihazın 50MP ana, 48MP geniş açılı ve 48MP telefoto lensli kameraları olacağı tahmin ediliyor. Arka kameraların olduğu kısımda “120X ULTRA PIXEL AI CAMERA” ibaresi mevcut. Cihazın dijital dahil olmak üzere 120x zoom yapabileceği düşünülebilir.
Söylentilere göre Xiaomi Mi 11 Ultra gücünü Snapdragon 888 mobil platformundan alacak. Cihaz LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 standardında depolama sunacak. Ayrıca 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği ile gelecek. Telefonun 5.000mAh kapasiteli pili ile başka telefonlar da 10W hızda şarj olabilecek.
Akıllı telefonun ekranı 2960×1440 (WQHD+) çözünürlüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Ekran ayrıca ultra kavisli yapıda, 6,8 inç boyutunda ve OLED olacak. Telefonun IP 68 toz ve su geçirmezlik sertifikası ve Corning Gorilla Glass Victus ile güçlendirilmiş ekranla çıkması beklentileri mevcut.
Xiaomi Mi 11 Ultra’nın ne zaman ve hangi satış fiyatıyla piyasaya çıkacağı henüz belli değil. Ancak bir iki ay içerisinde piyasaya çıkması olası.
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