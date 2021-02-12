Samsung Galaxy S21 serisi Türkiye’de satışa sunuldu

Canon, iOS ekosistemi için geliştirdiği yeni Photo Culling uygulamasını duyurdu. Uygulama, iOS kullanıcılarının fotoğraf rulolarını temizleyebilmelerine yardımcı oluyor. Üstelik Canon’un açıklamasına göre, bunu yaparken de yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor.

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Apple’ın iPhone’larının kameraları gün geçtikçe kendisini geliştiriyor, çekim kalitesi ve çözünürlük oranları yükseliyor. Buna bağlı olarak da iPhone’larımızla çektiğimiz fotoğrafların boyutları inanılmaz seviyelere ulaşıyor. E hâl böyleyken, zaman zaman kendimizi telefonumuzu elimize alıp fotoğraf silerken buluyoruz.

Fakat telefonumuzda binlerce fotoğraf varsa, onları tek tek ayıklayıp hangisini sileceğimize karar vermemiz çok fazla zamanımızı alabiliyor. İşte Canon’un geliştirdiği Photo Culling uygulaması, tam bu noktada devreye giriyor. Telefonumuzdaki birbirinin aynısı yahut benzeri olan fotoğrafları otomatik olarak bulan Photo Culling, bunları yapay zeka sayesinde önümüze getiriyor ve silmeyi isteyebileceğimiz konusunda bize öneri yapıyor.

Photo Culling uygulamasında, sizi dakikalarca zaman ayırarak fotoğraf ayıklamaktan kurtaracak iki temel özellik var; Similar Culling ve Whole Culling. (Uygulamanın Türkçe dil desteği olmaması nedeniyle özelliklerin ismini orijinal adıyla yazacağız). Bu özellikleri kullanarak fotoğraf galerinizdeki birbirlerine benzer fotoğrafları saniyeler içerisinde bulabiliyorsunuz.

Canon Photo Culling uygulamasının arayüzü işte böyle





Similar Culling özelliği, iPhone’unuzun fotoğraf galerisindeki birbirlerine şekil ve yapı bakımından benzeyen fotoğrafları bulabilmenize imkân veriyor. Örneğin yeşil bir alanda ayaktayken çekilmiş dört farklı pozunuz olduğunu farz edin; Similar Culling, işte bu dört fotoğrafın birbirlerine benzemesi nedeniyle onları bir araya getiriyor ve içlerinden silmek istedikleriniz olabileceği konusunda uyarıyor.

Whole Culling ise; parazit, keskinlik, gözün kapalı/açık olması ve duygu durumunuz olmak üzere 4 farklı analiz gerçekleştiriyor. Dört farklı kritere uyan fotoğraflarınızı saniyeler içerisinde bulan WholeCulling sayesinde, hoşunuza gitmeyen fotoğrafları kolaylıkla silebiliyorsunuz.

Photo Culling uygulaması, fotoğraf galerinizdeki fotoğrafları yapay zeka teknolojisi sayesinde bulurken; ayrıca tek tıkla istediğiniz fotoğrafları da ortadan kaldırmanızı mümkün hâle getiriyor. Sizler de Photo Culling’i kullanmak isterseniz, buradaki bağlantıya tıklayarak uygulamayı App Store’dan indirebilirsiniz.