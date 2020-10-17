Samsung Galaxy A02 ve M02, yeni Bluetooth sertifikaları aldı!

Samsung Galaxy A02 ve M02 yeni detaylar ile ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın iki yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu, Bluetooth SIG sertifikaları aldı.

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Samsung Galaxy A02 ve M02’nin aynı cihaz olma ihtimali de var!

Samsung, akıllı telefon dünyasına yeni alternatifler getirmeye devam ediyor. Uygun fiyatlı modeller ile daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen firma, giriş seviye akıllı telefon sayısını da arttırmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Bluetooth SIG‘nin internet sitesinde ortaya çıkan sertifikaya göre firma, Samsung Galaxy A02 ve M02 isimli iki yeni cihaz geliştiriyor. Bluetooth sertifikalarını alan akıllı telefonlar hakkında fazla bir detay bulunmaz iken, iddialara göre bu iki cihazın farklı pazarlar için üretilecek aynı modeller olacağı tahmin ediliyor. İddianın en büyük desteğinin ise cihazların aynı sertifika belgelerini alması olarak görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Geekbench test sonuçları ortaya çıkan Samsung Galaxy A02, tekli çekirdekte 751 puan, çoklu çekirdekte ise 3824 puanı hanesine yazdırdı. Snapdragon 450 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 2 GB RAM‘e sahip olacak. Yine tahminlere göre 5.7 inçlik ekran ile gelmesi beklenen cihazın, toplamda üç adet kameraya üzerinde yer vermesi bekleniyor. Galaxy M02 hakkında henüz teknik bir detay ortaya çıkmazken, ilerleyen günlerde cihazlar hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor. Bakalım firma, yeni giriş seviye akıllı telefonları ile hedeflediği kullanıcı sayısına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.