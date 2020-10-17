Nokia 8.3 5G, en iyi kameralı Nokia telefon olabilir!

Yakın zamanda yapılan bir karşılaştırmaya göre Nokia 8.3 5G, Lumia 1020‘den bu yana Nokia’nin en iyi kameralı telefonu olabilir. Nokia 8.3, Zeiss sertifikalı 64 MP ana kameraya sahip dörtlü bir kamera dizilimi bulunduruyor.

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Nokia 8.3 5G, Lumia 1020’den daha iyi bir kameraya mı sahip?

İki cihaz karşılaştırıldığında düşük ışık ve ayrıntı yakalamada Nokia 8.3 5G‘nin Lumia 1020’den daha iyi olduğu görüldü. Ayrıca beyaz dengesi de daha doğru sonuçlar veriyor. Bu karşılaştırmayı tanınmış bir Youtuber yaptı ve sonuçları izleyicileri ile paylaştı. Karşılaştırmanın sonucunda ise Nokia 8.3 5G’nin en iyi kameralı Nokia telefon olduğunu belirtti.

Telefon hangi teknik özelliklere sahip?

Nokia 8.3 5G, Nokia‘nın 5G bağlantısını destekleyen ilk modelidir. Telefon Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alıyor. Cihazın 6.81 inçlik Full HD çözünürlüklü LCD bir ekranı bulunuyor. Bu telefon, Zeiss tarafından onaylanmış PureView kamera donanımına sahip. Arka tarafta 64 MP çözünürlüklü f/1.9 diyafram aralığı bulunan ana kamera mevcut. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğü ve f/2.2 diyafram aralığı ile ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Diğer iki kamera ise 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcı olarak sıralanıyor.

Nokia 8.3, ön tarafta ise 24 MP çözünürlüklü selfie kameraya sahip. Cihazın 6/64 GB depolama alanı ve 8/128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Telefonun 18W hızlı şarj destekli 4.500 mAh değerinde bataryası bulunuyor.