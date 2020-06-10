Samsung Galaxy A01e, Geekbench’de göründü!

Samsung’un geçtiğimiz yılın Aralık Ayı’nda piyasaya sürdüğü giriş seviyesi Samsung Galaxy A01 modelinin uygun fiyatlı versiyonu olacak Samsung Galaxy A01e, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl duyurulan A-015F model numaralı Galaxy A01’in uygun fiyatlı bir versiyonu olması beklenen cihaz, 3.000 mAh kapasiteye sahip bir batarya ile gelecek. Akıllı telefonlar ile ilk tanıştığımız ve öncesi dönemi akıllara getiren batarya, çıkarılabilir bir yapıda olacak. Bugün itibarıyla Geekbench veri tabanında görünen cihazın model kodu ise A-013F olacak. Android 10 temelinde çalışan One UI arayüzüne sahip olması beklenen Galaxy A01e, Geekbench testinden tek çekirdekte 585, çoklu çekirdekte ise 1665 puanını alabilmiş.

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Sızan diğer bilgilere göre model, 1.5 GHz hızında 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip MediaTek MT6739 yonga setinden güç alacak. Ayrıca Geekbench veritabanında cihazın 1 GB RAM’e sahip olduğu da görülüyor. Cihazın fiyatı henüz belli değil, fakat ülkemizde 1500-1600 TL bandında satılan Samsung Galaxy A01 modelinden daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Samsung’un yeni modelini hangi ülkelerde satışa sunulacağı ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

Samsung Galaxy A01e olacağı tahmin edilen modele ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihazın farklı özellikler ile tanıtılabileceğini de belirtelim.

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