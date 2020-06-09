Samsung, Galaxy Watch 3 ve yeni kablosuz kulaklıklarını onayladı!

Pazartesi günü Samsung’un çevrim içi destek sayfasında bir hata sonucu Samsung Galaxy Watch 3 kısa bir süreliğine görüntülenmişti. Şimdi ise Samsung Wearable uygulamasında keşfedilen görüntülerde Galaxy Watch 3 resmi olarak onaylandı. Bu uygulama Samsung’un kulakiçi kulaklıkları ve akıllı saatleri için geliştirdiği bir uygulama olarak biliniyor.

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Galaxy Watch 3 hakkında neler biliniyor?

Samsung Galaxy Watch serisinde isimlendirmede Galaxy Watch 2‘yi atlayarak Galaxy Watch 3‘ü piyasaya sürecek. Bunun sebebi Galaxy Watch Active 2‘nin kullanımda olması olabilir. Aynı isim geçtiğimiz günler NBTC sertifikasında onaylanmıştı. FCC dosyalarına göre biri 41 mm diğeri 45 mm olmak üzere iki farklı model bulunacak. Samsung’un dönen çerçeveyi Gorilla Glass DX ekranla birlikte Galaxy Watch 3‘e geri getirebileceği tahmin ediliyor.

Samsung‘un Samsung Wearable uygulmasında bir başka görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntü son birkaç aydır söylentilerde ve sızıntılarda gördüğümüz yeni Galaxy Buds serisi kulaklıklar olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamada bir dizede “buds_live” olarak geçen yeni kulaklıkların bu ismin yerine farklı bir isim alması bekleniyor. Tahmin edilene göre önceden ortaya çıkan “Galaxy BudsX” isimlendirmesi bu kulaklıklarda kullanılacak.

Bu sızıntıların zamanlaması göz önüne alındığında, Samsung’un yeni giyilebilir aksesuarlarını yakın zamanda tanıtacağını söyleyebiliriz. Ancak Samsung‘un Ağustos ayında tanıtacağı Galaxy Note 20 serisi ile tanıtılmaları da olasılıklar arasında.