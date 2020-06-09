Giyilebilir Teknoloji
Samsung, Galaxy Watch 3 ve yeni kablosuz kulaklıklarını onayladı!
Pazartesi günü Samsung’un çevrim içi destek sayfasında bir hata sonucu Samsung Galaxy Watch 3 kısa bir süreliğine görüntülenmişti. Şimdi ise Samsung Wearable uygulamasında keşfedilen görüntülerde Galaxy Watch 3 resmi olarak onaylandı. Bu uygulama Samsung’un kulakiçi kulaklıkları ve akıllı saatleri için geliştirdiği bir uygulama olarak biliniyor.
İlginizi çekebilir: Visionox, ekran altı kamera çalışmalarını tamamladı!
Galaxy Watch 3 hakkında neler biliniyor?
Samsung Galaxy Watch serisinde isimlendirmede Galaxy Watch 2‘yi atlayarak Galaxy Watch 3‘ü piyasaya sürecek. Bunun sebebi Galaxy Watch Active 2‘nin kullanımda olması olabilir. Aynı isim geçtiğimiz günler NBTC sertifikasında onaylanmıştı. FCC dosyalarına göre biri 41 mm diğeri 45 mm olmak üzere iki farklı model bulunacak. Samsung’un dönen çerçeveyi Gorilla Glass DX ekranla birlikte Galaxy Watch 3‘e geri getirebileceği tahmin ediliyor.
Samsung‘un Samsung Wearable uygulmasında bir başka görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntü son birkaç aydır söylentilerde ve sızıntılarda gördüğümüz yeni Galaxy Buds serisi kulaklıklar olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamada bir dizede “buds_live” olarak geçen yeni kulaklıkların bu ismin yerine farklı bir isim alması bekleniyor. Tahmin edilene göre önceden ortaya çıkan “Galaxy BudsX” isimlendirmesi bu kulaklıklarda kullanılacak.
Bu sızıntıların zamanlaması göz önüne alındığında, Samsung’un yeni giyilebilir aksesuarlarını yakın zamanda tanıtacağını söyleyebiliriz. Ancak Samsung‘un Ağustos ayında tanıtacağı Galaxy Note 20 serisi ile tanıtılmaları da olasılıklar arasında.
Aksesuar
Samsung Galaxy Watch 3 resmi destek sayfasına eklendi!
Samsung, resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. Gelen bilgilere göre bu iki saatin Galaxy Watch 3 serisine ait olacağı konuşuluyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Watch 3, NBTC sertifikası aldı!
Samsung destek sayfasına iki yeni akıllı saat eklendi!
Samsung, akıllı saat piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma muhtemel yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch 3 cihazlarını resmi destek sayfasına ekledi. Mysmartprice isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, Samsung Kore resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. SM-R840 ve SM-R850 kodlu iki cihaz ekleyen firmanın bu cihazları Galaxy Watch serisi için böyle isimlendirdiği söyleniyor. SM-R840 modelinin 41 mm‘lik cihaz olacağı düşünülürken, SM-R850‘in de 45 mm boyutunda olan model olacağı belirtildi. İki cihazın da e-SIM sayesinde LTE desteği vereceği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Tayland’ta NBTC sertifikası aldığı orta çıkan akıllı saatler, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Gorilla Glass XD cam bulunan ekran askeri şartlarda da dayanıklılık sağlıyor. İçerisinde gömülü GPS yer alacak cihazın, gelişmiş kan basıncı ölçme özelliğine de sahip olacağı konuşuluyor. Bunlar dışında detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan Galaxy Watch 3 serisinin ne zaman tanıtılacağı da henüz netleşmedi. Ancak resmi destek sayfasında cihazların listelenmesi, çıkış tarihi konusunda çok beklemeyeceğimiz anlamına gelebilir. Bakalım Samsung, yeni amiral gemisi saatleri ile başarısını sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Band 5, renk seçenekleriyle birlikte ortaya çıktı!
Xiaomi, 11 Haziran‘da Mi Band serisinin yeni üyesi Xiaomi Mi Band 5 akıllı bilekliğini tanıtacak. Bugün cihazın renk seçenekleri bir afişle yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentilerde cihazın 1,2 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geleceği konuşuluyordu. Ayrıca global versiyonda mobil ödemeler için NFC, stres ve nefes takibi için SpO2 sensörü bulunacak.
İlginizi çekebilir: Telegram, gelişmiş video düzenleyicisi güncellemesi aldı!
Xiaomi Mi Band 5 hangi renk seçenekleri ile gelecek?
Xiaomi, resmi Weibo sayfasında cihazın renk seçeneklerini duyurdu. Bu renk seçenekleri yeşil, kırmızı, sarı ve siyah olmak üzere dört tane olacak. Renkleri gösteren bir poster de şirketin Weibo sayfasında yayınlandı. Cihazların gerçekten çok şık durduğunu söyleyebiliriz. Akıllı bileklikler tasarım açısından günümüzdeki model olan Mi Band 4‘e oldukça benziyor. Görsellerde dikkat çeken bir başka nokta ise ekranın alt kısmındaki ana düğmenin hala bulunuyor olması. Weibo sayfasındaki mesajda etkinliğin başlangıç saatinin yerel saate göre 14:00 olacağı da paylaşıldı.
Son zamanlarda ortaya atılan bir başka söylenti, Mi Band 5‘in telefonlar için farklı özelliklerinin bulunacağı yönünde. Bu özelliklerin en önde geleni, akıllı bileklik aracılığı ile telefon kamerasını uzaktan kontrol edebilecek olmamız. Bu sayede uzaktan fotoğraf veya video çekimine başlayabileceğiz. Buna ek olarak yoga, eliptik araç, kapalı alanda yapılan rowing, bisiklet ve ip atlama olmak üzere beş farklı yeni egzersiz izleme modu gelmesi bekleniyor. Globalde bulunacak olan Amazon’un Alexa’sı ile birlikte bileklikler ilk kez akıllı asistan özelliği alacak.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3, NBTC sertifikası aldı!
Samsung’un 5 Ağustos tarihinde gerçekleştireceği tanıtım etkinliğinde Galaxy Note 20 serisi ve Fold 2 modellerinin yanında tanıtması beklenen Samsung Galaxy Watch 3, Tayland’ta NBTC sertifikası ile ortaya çıktı.
Taylandlı sertifika kurumunun internet sitesinde listelenen Galaxy Watch 3, daha önce ortaya çıkan 45 mm boyutlu modelinin yanında 41 mm boyutlu bir versiyon ile de kullanıcılara sunulacak. Cihazın 45 mm’lik versiyonda da olduğu gibi e-SIM teknolojisi ile LTE bağlantıları desteklenecek.
İlginizi çekebilir: Yeni Samsung Galaxy Watch modelleri FCC onayı aldı!
Daha önce gerçekleşen sızıntılarda 45 mm boyutlu Samsung Galaxy Watch 3 modelinin dahili GPS ile geleceği ortaya çıkmıştı. Ayrıca cihaz 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Gorilla Glass DX koruma camı ekran paneli korunacak olan model, askeri standartlarda (MIL-STD-810G) dayanıklılığa sahip olacak. Düşük enerji tüketimli Bluetooth ve 802.11 b/g/n Wi-Fi (yalnızca 2.4GHz) bağlatıları da modeller tarafından desteklenecek.