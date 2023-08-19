Samsung, teknoloji dünyasında yeni bir çığır açarak Galaxy S23 Ultra modelinde 200MP kamerayı tanıttı. Ancak şirketin durmaya niyeti yok gibi görünüyor. Öyle ki, gelecek yılın planları oldukça iddialı. Raporlara göre, 2024 yılında Samsung’un üç yeni kamera sensörü daha piyasaya sürmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bunlardan biri 440MP gibi dudak uçuklatan bir çözünürlükle gelebilir!



Samsung 440MP Sensör Üretecek! Dürbün Gibi Kamera!

Ünlü sızıntı kaynağı Revegnus’un X (Twitter) üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Samsung’un halihazırda seri üretim aşamasında bulunan yeni kamera sensörleri arasında 1.6μm piksel boyutuna sahip 50MP GN6 sensörü ve 0.6μm piksel boyutuna sahip 200MP HP7 sensörü bulunuyor. Ancak en dikkat çekici olanı, henüz piksel boyutu onaylanmamış olan 440MP HU1 sensörü.

Tüm bu yeni sensörlerin 2024’ün ikinci yarısında seri üretime geçmesi planlanıyor. Ancak Revegnus, bu sensörlerin Samsung ürün gamında kullanılma olasılığının düşük olduğunu belirtiyor. Yani Samsung bu çözünürlüğe sahip sensörü üretse de, kullanan başkası olacak.

Yeni 50MP ISOCELL GN6 sensörü, büyük 1.6μm piksel boyutuyla ISOCELL GN1 ve GN2 kamera sensörlerinin halefi olabilir. Bu, GN2’nin 1.4μm piksel boyutuna göre bir yükseltme anlamına geliyor ve eğer bu bilgi doğruysa, ISOCELL GN6 sensörü, Sony’nin IMX989 sensörüne rakip olarak çıkabilecek en büyük ve ilk 1 inç boyuta sahip kamera sensörü olabilir. Bu sensörün özellikle amiral gemisi akıllı telefonlarda tercih edilmesi muhtemel bir seçenek olacaktır.

Ancak paylaşılan bilgilere göre, GN6 sensörünün Samsung telefonlarında kullanılma ihtimali düşük. Bunun yerine Çinli üreticiler tarafından benimsenme ihtimali daha yüksek. Yani Xiaomi 14 serisi veya Vivo X100 serisi gibi modellerde bu sensörü görebiliriz.

Ayrıca dikkat çeken bir diğer nokta ise, 200MP ve 440MP sensörler arasında 320MP çözünürlüklü bir sensörün varlığı. Bu sensörün ilerleyen dönemde Galaxy S26 Ultra modelinde kullanılacağı düşünülüyor. Bu tahminlerden Samsung’un henüz bu sensör üzerinde çalışmayı bitirmediğini anlıyoruz.

Samsung, mobil fotoğrafçılıkta sınırları zorlama amacında gibi görünüyor. Yeni nesil sensörler, akıllı telefon kameralarında büyük bir çığır açabilir ve kullanıcılarına olağanüstü çekim deneyimleri sunabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un devasa sensörünü ilk kim kullanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!