Samsung Flex Magic adıyla ortaya çıkan bir patent başvurusu akıllı telefonları baştan sona değiştirmeye geliyor. Samsung yine yenilikçi bir teknolojiyle karşımızda. Güney Koreli dev, uzatılabilir ekrana sahip kare şeklinde bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabilir. Samsung Flex Magic patenti ile akıllı telefonlar kökten değişecek.

İçindekiler Samsung Flex Magic Adlı Yeni Bir Akıllı Telefon Ekran Teknolojisinin Patentini Aldı

Samsung Flex Magic Adlı Yeni Bir Akıllı Telefon Ekran Teknolojisinin Patentini Aldı

Samsung patent konusunda en sıkı çalışan şirketlerden biri. Firmanın yeni bir patenti, cihazın her iki ucundan dışarı çıkan uzatılabilir bir ekrana sahip küçük bir kare cihazı gösteriyor. Samsung Flex Magic ve Flex Magic Pixel adlı iki teknolojiyi patentledi. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) görülen bu yeni patent, “akıllı telefonlar için genişletilebilir ekran” olarak tanımlandı.

Samsung’un yeni patentine dair bilgiler ilk olarak X’te bir sızıntı kaynağı tarafından tarafından tespit edildi. Patent, Amerika Birleşik Devletleri Patent Başvurusu Yayını’ndan bir PDF belgesi ile birlikte paylaşıldı. Patentin başvuru tarihi 22 Haziran 2023 olarak belirlendi. Bu patent, Samsung’un birden fazla yönden genişletilebilen yeni bir ekran teknolojisi geliştirdiğini gösteriyor.

Patentin ana özelliklerinden biri, ekranın ucundaki metal bir katmanın geri yaylanma hareketinin önlenmesi. Bu, ekran paneline sürekli çarpması nedeniyle oluşabilecek panel hareketini azaltarak cihazın dayanıklılığını artırıyor. Patentte ayrıca, bu teknolojinin hem OLED hem de LCD ekranlarla uyumlu olduğu belirtiliyor.

Patent, kare şeklinde bir akıllı telefondan bahsetmese de, raporlar Samsung’un böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını vurguluyor. Ancak patentteki ifadeler, teknolojinin farklı cihazlar için kullanılabileceğini gösteriyor. Resmi bir bilgi olmamakla birlikte, Samsung’un bu gizli projesiyle ilgili daha fazla detay bekleniyor.

Samsung Flex Magic patenti teknolojiyi “akıllı telefonlar için genişletilebilir ekran” ve “saat şeklindeki akıllı telefonlar” olarak tanımlıyor. Yani Motorola’nın bileğe sarılabilen akıllı telefon konsepti gibi bir zamanlar hayal olan ürünler Samsung’un yeni patenti sayesinde gerçek olacak.

Samsung’un bu yeni teknolojisi, gelecekte akıllı telefon endüstrisinde önemli bir adım olabilir. Ancak, şu anda patent aşamasında olduğu için, bu teknolojnin ne zaman ve hangi cihazlarda kullanılacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni patenti ne anlama geliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!